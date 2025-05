CNT : le Programme d’Action du gouvernement 2025 - 2026 « approuvé» - abamako.com

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Le Programme d’Action du Gouvernement a été approuvé ce lundi 19 mai 2025 à l’unanimité des 128 voix di Conseil national de Transition (CNT).



Le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, s’est soumis aux questions des membres du CNT au CICB. Pendant plus de huit (8) heures, le Premier ministre a tenu en haleine les honorables membres du CNT sur plus de 300 questions relatives aux huit axes de la lettre de cadrage, sur lesquels sont structurés les domaines d’intervention du Programme d’Action du Gouvernement présenté le vendredi 16 mai 2025.



Des risques d’inondation à l’emploi des jeunes, en passant par la sécurisation des personnes et de leurs biens, ainsi que le financement du présent PAG, les membres du CNT ont soulevé des préoccupations d’envergure nationale, avec comme objectif principal la satisfaction des besoins des populations, dans un contexte marqué par une place importante occupée par le Mali sur les plans régional et international.



Le Premier ministre, dans ses éléments de réponse, a apporté des éclaircissements satisfaisants aux inquiétudes formulées selon le Président du Conseil de Transition, Malick Diaw, sous les acclamations des membres du CNT. Le Chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage aux membres du CNT pour leur sens élevé du devoir, reflet de la vitalité du processus de transition. Il a salué le courage et la résilience du peuple malien et a invité l’ensemble des Maliens à faire l’union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité.



« Ce PAG est la preuve d’une démocratie vivante, un socle commun, un pacte républicain qui nous engage tous », a conclu le Général de Division avec son tout nouveau Programme d’Action du Gouvernement, qu’il ne lui reste plus qu’à mettre en œuvre.



