Devant le CNT : le Premier ministre annonce : 2 789 logements sociaux bientôt disponibles Publié le mardi 20 mai 2025 | Arc en Ciel

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Parmi les annonces phares du Plan d’Action Gouvernemental (PAG) présenté vendredi 16 mai 2025 devant les membres du CNT par le Premier ministre, Abdoulaye Maiga, figure un important programme de construction de 2789 logements sociaux, qui seront prochainement mis à la disposition des Maliens.



Le chef du gouvernement va défendre aujourd'hui son plan d’action devant le Conseil national de Transition (CNT), six mois après sa nomination. Ce document stratégique trace les grandes lignes des priorités de l’exécutif pour les mois à venir, avec un accent particulier sur les questions sociales, sécuritaire et l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes.





La question du logement, un enjeu majeur dans un pays où de nombreuses familles vivent dans la précarité, figure en bonne place. Le Premier ministre a annoncé que 2 789 logements sociaux en cours de construction seront achevés. Il a également précisé que 429 hectares de réserve foncière ont été identifiés pour accompagner le développement futur du secteur.



Il convient de rappeler que ces logements avaient été initialement lancés sous le régime d’IBK, mais leur achèvement avait été retardé par des contraintes financières et administratives.





Abdoulaye Maiga, a réaffirmé la volonté de son gouvernement de finaliser les projets inachevés et de garantir une distribution équitable.



Un lourd passif à corriger



Le dossier du logement social au Mali traîne un passif douloureux. La dernière opération de distribution, menée sous la transition, avait provoqué une vive indignation. De nombreuses voix s’étaient élevées pour dénoncer des pratiques de favoritisme, de népotisme et de clientélisme politique. Le ministère en charge avait fini par annuler la liste initiale des bénéficiaires, tant les irrégularités étaient flagrantes.



Parmi les personnes initialement retenues figuraient plusieurs proches du pouvoir, dont la fille de l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, ce qui avait renforcé le sentiment d’injustice au sein de la population. Ce scandale avait durablement terni l’image des autorités et mis à mal la confiance des citoyens.



Le succès du nouveau programme de logements sociaux dépendra donc de la transparence du processus d’attribution. Il s’agit d’un enjeu crucial : restaurer la confiance des citoyens et s’assurer que ces logements bénéficient réellement aux plus démunis.



Les débats en cours au CNT doivent permettre d’évaluer à la fois la faisabilité technique et financière du projet, mais aussi les mécanismes de contrôle et de suivi qui seront mis en place pour éviter les dérives passées.



Alors que des milliers de Maliens attendent depuis des années une solution durable à leur situation de précarité, le gouvernement est attendu au tournant. Cette fois, la promesse d’un accès juste et équitable au logement social ne doit pas rester lettre morte.



Djibril Founèkè