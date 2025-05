Situation carcérale : Ben Le Cerveau à Dioïla, Kaou Djim à la MCA - abamako.com

Situation carcérale : Ben Le Cerveau à Dioïla, Kaou Djim à la MCA Publié le mardi 20 mai 2025 | Le Pays

Le jeudi dernier, comme une traînée de boudre, le transfert de Ben Le Cerveau à Dioïla a inondé les réseaux sociaux. Chacun y va de son commentaire et sans donner le bien-fondé de cette décision de transfert du détenu d’opinion de Kenioroba à Dioïla. Ses plus proches que nous avions contactés nous donnent quelques détails. À leurs dires, Ben est venu passer la nuit du mercredi au jeudi à la MCA. L’administration pénitentiaire parle d’une instruction de la hiérarchie sans plus de précisions. Avant d’ajouter que le prévenu saura le lendemain les raisons de sa venue à Bamako. Surprise, ce jour, jeudi, il est informé du changement de lieu de détention. Pas plus. Alors, il doit être transporté à Dioïla. Et c’est ainsi qu’il sera amené en ce lieu le même jour.



Quant à Issa Kaou Djim qui purgeait sa peine à la prison de Kati, il se verra transféré à la MCA sans la moindre explication.



Les deux prisonniers sont des acteurs clés du mouvement qui a renversé le régime d’IBK. Ils sont aussi les premiers alliés des militaires qui se sont décarcassés pour solidifier leur gouvernance. Peu après, le divorce est consommé et les ennuis s’entassent pour les deux. Ils sont emprisonnés et chassés du CNT où ils occupaient des postes stratégiques.



La Rédaction