De la création d'EMK à la chute IBK : Les regrets de Cheick Oumar Sissoko
Publié le mardi 20 mai 2025 | Le témoin

© aBamako.com par MS

Conférence de presse de Espoir Mali Koura EMK

Bamako, le 25 septembre 2011 le mouvement Espoir Mali Koura EMK a organisé une conférence de presse sur l`état de guerre au Mali Tweet

Cheick Oumar Sissoko a-t-il regretté de ses aventures : de la création de l'Espoir Mali Koura (EMK) en passant par la chute IBK jusqu’à l’avènement de la Transition ?



Malin qui pourrait répondre à cette question qui taraude les esprits, depuis sa récente publication commémorative de la création de EMK, l’un des mouvements ayant eu raison du régime IBK après trois mois de manifestations dans les rues de Bamako et de plusieurs capitales régionales.



« Ce 14 mai j'ai eu l'honneur de lire l'appel à la mobilisation générale pour mettre fin au régime IBK pour "Forfaiture, parjure, violation de la constitution et des lois, abandon de souveraineté à la France et à la CMA, gouvernance mafieuse, patrimonialisation du pouvoir d'Etat, massacres des populations civiles et militaires, destruction de villages entiers, et pour clore le tout impunité totale de l'oligarchie civile et militaire au sommet de l'état », a rappelé le célèbre cinéaste.



Cet appel courageux du 14 mai 2020, selon lui, est incontestablement à la base du rassemblement et de l’insurrection populaire autour du M5-RFP. Sauf que cinq après pour le révolutionnaire Sissoko, leur lutte qui fait chuter IBK, au prix de 23 morts, plusieurs blessés et saccage de certaines institutions de la République, n'a, par contre, produit aucun changement fondamental ». Cinq ans après, hormis la fin relative de l'abandon de souveraineté et la prise de Kidal avec une armée dont on peut s’enorgueillir, selon Cheick Oumar, «nous sommes à la case départ».







Amidou Keita