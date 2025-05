5é journées nationales des finances et de la comptabilité : Le Chef du Département Audit Interne de la SOMAGEP-SA Amadou Coulibaly parmi les panelistes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 5é journées nationales des finances et de la comptabilité : Le Chef du Département Audit Interne de la SOMAGEP-SA Amadou Coulibaly parmi les panelistes Publié le mardi 20 mai 2025 | Le témoin

Tweet

Après 4 éditions réussies, les journées nationales des finances et de la comptabilité (JNFC) ouvrent à nouveau leurs portes, les 22 et 23 Mai 2025, à Binthily Lodge, à 25 km de Bamako.

Le TémoinLe Témoin

20 Mai 2025 - 10:39

0

5é journées nationales des finances et de la comptabilité : Le Chef du Département Audit Interne de la SOMAGEP-SA Amadou Coulibaly parmi les panelistes

Le Chef du Département Audit Interne de la SOMAGEP-SA. Amadou Coulibaly

Placées sous le thème « Gouvernance financière et innovation comptable accélérateurs de performance et de résilience des organisations », elles vont réunir en deux jours une centaine de professionnels du monde des finances et de la comptabilité. Il s’agit entre autres des Directeurs Financiers et Comptables, Directeurs du Budget et du Contrôle de Gestion, Professionnels des Métiers de la Finance et de la Comptabilité, Directeurs Administratifs et Financiers, Trésoriers, Auditeurs et Banquiers, Experts Comptables, Directeurs Généraux et Chefs d'Entreprises, des Cadres et Dirigeants d'Organisations ainsi que des étudiants en Audit/Comptabilité



Et parmi les panélistes figure le Chef du Département Audit Interne de la SOMAGEP-SA. Amadou Coulibaly, puisque c’est de lui qu’il s’agit, aura l’immense privilège, en effet, de présenter une communication sur les évolutions des «nouvelles normes internationales de l’audit interne».



Par-delà ses 12 ans d'expériences professionnelles, M Coulibaly est chargé de cours d'audit, de management de la qualité, d'audit qualité de Suivi Évaluation des Projets et Programmes à L'ISPRIC et l'IIM. Il est également auteur et co-auteur de plusieurs articles scientifiques.



Consultant et formateur au compte de plusieurs organisations professionnelles nationales et internationales, conférencier et ancien Vice-président de l'Institut des Auditeurs Internes du Mali (ACIAM), ce doctorant en sciences de gestion est appelé a partagé son expérience.



Pour rappel, les journées nationales des finances et de la comptabilité, par-delà une véritable École de formation, constituent une plateforme d'échange, de renforcement des compétences et de développement des capacités techniques et managériales pour professionnels dudit secteur. Elles visent à optimiser la gestion des ressources, à garantir la conformité réglementaire et à améliorer la prise de décision stratégique face aux évolutions économiques, technologiques et normatives. Véritable cadre de formation continue par l'interaction avec les pairs, les JNFC favorisent le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les différents métiers contribuant au succès des organisations.



Amidou Keita