Quand un ancien SG du BVG ravit la vedette au ministre de tutelle

Il s’agit d’un administrateur chevronné et membre du corps préfectoral. Depuis quelques jours c’est son nom qui retentit dans les différentes plate-formes, en tant qu’héritier du fauteuil laissé vacant par le Vérificateur général sortant, Samba Alhamdou Baby, après sept années de loyaux services.



Abdoul Aziz Aguissa, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a arraché de haute la préférence des plus hautes autorités en se distinguant parmi plusieurs prétendants. À sa faveur a plaidé certainement une expérience riche d’une dizaine d’années de responsabilité en tant que mémoire du Bureau d’un Vérificateur. Un atout assez précieux et suffisant pour ravir la vedette à un autre prétendant au poste stratégique. Selon des indiscrétions de plus en plus persistantes, au nombre des concurrents les plus sérieux figuraient deux officiers de gendarmerie ainsi que le ministre Mahamoudou Kassogué en personne, apparemment tenté de troquer sa tige de membre du gouvernement contre un poste moins aléatoire qu’est l’immuable fonction de vérificateur - général pendant 7 années non renouvelable. En lui préférant un administrateur et ancien de la boîte, les hautes autorités auront fait le choix de l’expérience au détriment de la loyauté, non sans avoir suscité un malaise sur fond de frustration, selon des sources concordantes.



La Ré