Accusé : Me Mountaga Tall dément toute ambition de devenir Premier ministre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Accusé : Me Mountaga Tall dément toute ambition de devenir Premier ministre Publié le mardi 20 mai 2025 | arc en ciel

© aBamako.com par A S

Conference de presse du Candidat Mountaga Tall

Bamako, le 09 juillet 2018 le candidat Mountaga Tall a tenu une conference de presse Tweet



Depuis quelques jours, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et attribuées à des personnes présentées comme proches du pouvoir s’en prennent à Me Mountaga Tall, président du CNID. L’ancien ministre et figure du mouvement démocratique malien y est accusé, à demi-mot, de convoiter le poste de Premier ministre.



Face à ces accusations, Me Tall est sorti de son silence. Dans une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a tenu à clarifier sa position. « Je ne suis ni demandeur, ni preneur du poste de Premier ministre », a-t-il affirmé. « Et si jamais les autorités actuelles venaient à me proposer ce poste, je le déclinerais », a-t-il ajouté.



L’homme politique considère ces attaques comme une tentative délibérée de porter atteinte à sa réputation. Il estime qu’elles sont destinées à créer la confusion au sein de l’opinion publique et à l’associer faussement à la gestion de la transition.



M.K.