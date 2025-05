Mali : cliniques privées : Entre luxe et abus de confiance - abamako.com

Mali : cliniques privées : Entre luxe et abus de confiance Publié le mardi 20 mai 2025

De plus en plus les hôpitaux publics peinent à répondre aux besoins croissants des populations, les cliniques privées séduisent par leur confort, leur rapidité et leur accueil. Mais derrière le décor soigné et les équipements dernier cri, se cache parfois une réalité bien moins reluisante : surfacturation, diagnostics douteux, et absence de contrôle rigoureux.



A Bamako, les cliniques privées poussent comme des champignons. Leur croissance est alimentée par la méfiance vis-à-vis des hôpitaux publics, souvent décriés pour leur lenteur, leur vétusté et la grève récurrente du personnel. Les cliniques, elles, offrent des salles climatisées, des médecins « disponibles » à toute heure, et des traitements « personnalisés ».



Un service VIP qui attire une clientèle aisée ou désespérée



Mais ce confort a un coût. Aucun tarif réglementé ne s’applique dans le privé. Une simple consultation peut atteindre 10 000, 25 000, 50 000 F CFA, contre 1 000 à 5 000 dans le public. Certains patients rapportent avoir payé plus de 500 000 F pour un accouchement, sans complications majeures. Les examens sont souvent prescrits à la chaîne, sans justification claire. Une patiente affirme : « On m’a fait passer trois échographies, une radio, et des analyses complètes, juste pour une douleur au ventre ».



Quand la confiance se brise



Plus inquiétant encore, des cas de mauvais diagnostics et de traitements inappropriés ont été signalés. Selon le ministère de la Santé, plusieurs établissements privés de santé opèrent au Mali, mais seule une minorité est régulièrement inspectée. « Beaucoup fonctionnent sans autorisation conforme ou emploient du personnel non qualifié », confie un agent du département de régulation.



Face à ces dérives, les autorités doivent annoncer un plan de révision du cadre juridique des structures privées. Pourquoi pas prendre un projet de loi pour renforcer les contrôles, imposer des grilles tarifaires et exiger plus de transparence dans les services rendus ? Mais en attendant, les citoyens continuent de payer le prix fort, parfois au sens propre comme au figuré.



Hamidou B. Touré