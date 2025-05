L’Hymne de l’Alliance des Etats du Sahel validé Une belle mélodie pour véhiculer les valeurs communes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’Hymne de l’Alliance des Etats du Sahel validé Une belle mélodie pour véhiculer les valeurs communes Publié le mardi 20 mai 2025 | Le challenger

Tweet

Présidée par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, entouré des représentants de ses homologues du Burkina Faso et du Niger, la cérémonie de clôture des travaux relatifs à l’élaboration de l’hymne pour la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel a eu lieu le 9 mai 2025 dans la salle Toumani Koné du CICB .



Cette rencontre avait pour objectif de valider l'hymne de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel. Selon Bètamou Fidèle Aymar Tamini, représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina faso, cet hymne sera «le reflet de notre identité partagée, le symbole de notre engagement et solidarité pour un avenir meilleur de tous nos citoyens....Nous avons été témoins du choix d’un hymne commun qui transcende les mots et crée des liens et nous rappelle des valeurs communes. L’hymne de l’AES est un appel à l’unité, une invitation à travailler ensemble pour surmonter les défis qui se dressent devant nous. Notre hymne incarne nos espoirs, nos rêves et déterminations à partir des sociétés plus justes, inclusives et prospères. Chaque mot évoqué évoque nos valeurs et essentielles notamment la liberté, la paix et le respect pour que cet hymne soit un véritable point de ralliement pour nos nationaux, incitant chaque de nous à se lever, à agir et à agir au service du bien commun. Ensemble donc, chantons cet hymne avec fierté et détermination en célébrant non seulement la victoire du peuple et la victoire de l’AES », a-t-il ajouté.



Quant à Colonel major Abdouramane Amadou, intérimaire du ministre de la Culture du Niger, il a rappelé que cet hymne est le fruit de la mobilisation des artistes et forces vives des pays de l’Alliance. « Chaque pays a su mobiliser ses artistes et forces vives pour faire émerger une œuvre qui incarne nos valeurs notamment : souveraineté, solidarité, loyauté, unité panafricaine et résilience. Qu’il soit rapidement adopté par les peuples de l’AES et résonne au-delà du sahel, comme la voix d’une Afrique debout, souveraine et unie », a-t-il exprimé.



Au nom des autorités du Mali, le ministre Mamou Daffé a remercié ses homologues, les experts et les candidats pour la qualité de leur travail.



Boubac