Publié le mardi 20 mai 2025 | Le challenger

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Le renforcement de la défense et de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux, l’amélioration du système de santé, la relance du système éducatif, l’apaisement du climat social, le rayonnement diplomatique et l’organisation d’élections transparentes, tels sont les huit axes prioritaires sur lesquels repose la Déclaration de politique générale (DPG) pour la période 2025-2026 du Premier ministre, Abdoulaye Maïga.



Il n’est pas trop tard pour bien faire dit-on. Le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, a présenté, le vendredi 16 mai 2025, devant le Conseil national de transition (CNT) sa Déclaration de politique générale (DPG) pour la période 2025-2026. Le document qui fera l’objet ce lundi 18 mai de débat au sein du CNT est constitué de huit axes prioritaires.



M. Maïga a exprimé sa gratitude au président de la Transition pour la confiance placée en sa personne pour coordonner l’action gouvernementale. Il a salué la résilience du peuple malien face aux défis qui l’assaillent. Il ensuite présenté les huit axes prioritaires de sa politique de gouvernance. Ce sont : le renforcement de la défense et de la sécurité, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, l’amélioration du système de santé publique, la relance du système éducatif, l’apaisement du climat social, le rayonnement diplomatique et l’organisation d’élections transparentes.



A l’en croire, ces priorités s’inspirent de la Feuille de route de la Transition et de la Vision stratégique «Mali Kura». La lutte contre le terrorisme nécessite l’acquisition de matériels militaires, la construction de camps, le recrutement de 15 000 soldats et 9 000 policiers, le renforcement de la présence étatique dans les zones sensibles. Un mémorial militaire et un hôpital des armées sont déjà en chantier.



La modernisation de l’administration publique passera par une gestion numérique des ressources humaines (SIGRH), la lutte contre la corruption et la rationalisation du système associatif. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles se poursuivent dans un esprit de transparence, dit-il.



Face à la vie chère, la souveraineté alimentaire est déclarée priorité nationale: distribution de vivres à plus d’un million de personnes vulnérables, soutien massif aux exploitants agricoles, importations de produits essentiels, contrôle des prix. L’accès accru à l’électricité (qui devrait passer de 6 à 19 heures/jour) et à l’eau potable sera garanti par la construction de centrales et de stations de traitement. Le désenclavement du territoire sera soutenu par d'importants travaux routiers et ferroviaires.



Un programme multisectoriel

Des milliers de jeunes bénéficieront de formations, stages et financements de leurs projets. Un symposium sera organisé pour stimuler l’employabilité. L’administration se digitalise pour améliorer les prestations attendues des services publics. L’État prévoit la construction d’écoles, lycées, laboratoires universitaires, et l’équipement de centres de santé. Des efforts sont également faits pour l’inclusion sociale à travers l’assurance maladie et la solidarité nationale. 810 000 parcelles seront immatriculées, près de 2 800 logements sociaux finalisés, et plusieurs actions environnementales (stations de traitement, reboisement, prévention des inondations) seront menées.



Une dynamique régionale renforcée

L’intégration au sein de la Confédération AES avec le Burkina Faso et le Niger est perçue comme un levier pour la mutualisation des ressources, la sécurité collective, et une voix unie sur la scène internationale.



Ce plan ambitieux, selon le Premier ministre, incarne la volonté de «refonder l’État, restaurer la souveraineté nationale et garantir un avenir de paix, de développement et de dignité au peuple malien». Un message de fermeté, d’espoir et de responsabilité face à l’histoire.



Chiaka Doumbia

