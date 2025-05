Les brèves de Rouky : Encore le poste de Zantiguila ! - abamako.com

Les brèves de Rouky : Encore le poste de Zantiguila ! Publié le mardi 20 mai 2025 | Le challenger

Dans la matinée du jeudi 15 mai 2025, le poste de contrôle de Zantiguila, sur la Route nationale menant à Ségou, a de nouveau été la cible d’une attaque.



Alertées, les forces de sécurité ont rapidement réagi en interrompant la circulation sur le tronçon, immobilisant tous les véhicules pour sécuriser la zone. Bien qu’aucun bilan n’ait encore été communiqué, l’intervention des renforts a permis de maîtriser la situation et de rétablir la circulation dans un délai relativement raisonnable. .



Cette énième attaque visant ce poste stratégique et attribuée à des groupes djihadistes soulève une série d’interrogations. Pourquoi ce poste de contrôle est-il régulièrement pris pour cible ? N’est-il pas urgent de repenser la stratégie sécuritaire dans cette zone hautement sensible, notamment sur un axe routier aussi fréquenté que la RN6 ?



En outre, s’impose un constat flagrant : l’absence d’électricité à une bonne distance du poste. Un lourd handicap pour les agents en service, dont la capacité d'observation est réduite à néant quand la nuit tombe. Ce qui rend le site encore plus vulnérable à des incursions nocturnes.



Face à cette situation récurrente, il devient impératif d’envisager des mesures concrètes, telles que le renforcement des effectifs, l’installation de dispositifs de surveillance et la mise en place d’un éclairage adéquat.



En voici qui s'assume !

Le président de la Délégation Spéciale de la Mairie du District de Bamako vient de rappeler aux usagers une disposition pertinente du Code pénal malien. En effet l'article 652-1, alinéa 4 de notre loi pénale leur interdit formellement de bloquer les rues et voies publiques à l'occasion de cérémonies privées telles que les mariages, baptêmes ou autres fêtes familiales !



C’est que jusqu’ici, les populations ont montré qu’elles n’ont cure de cette interdiction légale, quand bien même elles sont conscientes que c’est pour garantir la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la sécurité publique dans la capitale.



La volonté affichée par les autorités du District d’appliquer aux contrevenants les sanctions prévues par la loi s'inscrit dans leur dynamique de correction des dysfonctionnements de notre vivre ensemble. Elles ont déjà agi afin de mettre un terme à l'anarchie créée dans la ville par les interminables et bruyants cortèges de mariage. Elles viennent d’inviter les promoteurs de parkings à mettre de l’ordre dans leur activité.



Voilà comment un responsable public devrait s'assumer. Pas parce qu'il est le plus fort physiquement pour en imposer à tous, mais parce qu'il est courageux pour, dans l’intérêt de toute la collectivité, veiller à l'application stricte de l'arsenal juridique relatif à ses missions !



Communes I et II : un criminel de moins

Ozo est tristement célèbre dans le quartier Hippodrome en Commune II et dans plusieurs quartiers de la Commune I de Bamako dont il troublait la quiétude. Activement recherché depuis plusieurs mois par le commissaire Yamadou Goumané et ses hommes, ces derniers sont parvenus à force de persévérance à mettre le grappin sur lui le 8 mai 2025. Une perquisition dans la caverne d’Ali Baba et….voilà : des téléphones portables, des motos, des bijoux et bien d’autres objets de valeurs.



La nouvelle de son arrestation n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Ozo ne fera plus peur à la population qui a d’ailleurs collaboré pour rendre possible ce salutaire exploit policier.