Tabaski : la rareté du mouton inquiète des consommateurs Publié le mardi 20 mai 2025

Vente de moutons dans le cadre de l`opération Tabaski

La Vente de moutons dans le cadre de l`opération Tabaski se fait sur plusieurs places publiques à Bamako.

Alors que la fête de Tabaski approchent à grands pas, les marchés à bétail de Bamako et de l’intérieur du pays connaissent une pénurie de moutons. Plusieurs facteurs expliqueraient cette rareté qui entraîne déjà une spéculation autour du prix.



Au parc à bétail de Sabalibougou, en commune V du district de Bamako, l’approvisionnement en moutons est nettement inférieur à celui des années précédentes à la même période. Les vendeurs avancent l’insécurité comme l’une des principales raisons de cette situation.



« L’offre de moutons en provenance de Gao sera limitée cette année», affirme un revendeur de Gao. Alors qu’un autre revendeur qu’ils ont peur d’aller prendre les moutons dans les contrées reculées. « Habituellement, nous nous approvisionnons à Gossi, mais aujourd’hui, c’est impossible», martèle un autre.



Impact sur les consommateurs



Cette pénurie entraîne une hausse significative des prix. Les rares clients rencontrés sur les marchés de bétail à Bamako et Mopti dénoncent une spéculation.



« Les prix des moutons sont exorbitants. Certains atteignent 250 000 francs CFA. Comment justifier un tel montant ? », s’indigne un client. Un autre client déplore le fait que « des agneaux sont vendus à 75 000 francs ». « Depuis ce matin, nous parcourons les parcs », affirme un autre client avant de renchérir « Les petits agneaux se vendent entre 100 000 et 125 000 francs CFA. »,



Malgré ces inquiétudes, des vendeurs de moutons se veulent rassurants. Ils affirment que les marchés à bétail de Bamako seront correctement approvisionnés à l’approche de la fête.