Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) : Dakar accueille les décideurs monétaires africains pour faire avancer l'intégration financière
Publié le mardi 20 mai 2025

La capitale sénégalaise accueille ce mardi 20 mai la réunion du Bureau des Gouverneurs de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA). Organisée au siège de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), cette session de haut niveau réunit les responsables des politiques monétaires du continent autour des enjeux clés de la coopération financière africaine, a - ton appris de Financial Afrik ce mardi 20 mai 2025.



Cette réunion est centrée sur le suivi de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la précédente session du Bureau. Il s’agit notamment de faire le point sur les actions engagées pour renforcer la convergence macroéconomique, promouvoir la stabilité financière, et accélérer les efforts vers une monnaie unique africaine, objectif stratégique de l’ABCA à l’horizon de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



En tant que membre influent de l’ABCA, la BCEAO joue un rôle central dans les dynamiques d’intégration monétaire. Son siège de Dakar sert une nouvelle fois de plateforme de dialogue pour les gouverneurs des banques centrales africaines, qui débattent de la coordination des politiques monétaires et des mécanismes de surveillance financière.



Cette session intervient dans un contexte économique global marqué par l’inflation, les répercussions de la crise climatique, et la montée des incertitudes géopolitiques. Les échanges visent donc aussi à renforcer la résilience des systèmes bancaires africains, à stimuler la coopération en matière de fintech, et à définir des positions communes sur les grandes réformes monétaires continentales.



Les recommandations issues de cette rencontre nourriront les travaux préparatoires de la prochaine Assemblée générale de l’ABCA, prévue dans les mois à venir. Elles devraient également contribuer aux débats sur l’architecture financière continentale lors du prochain sommet de l’Union africaine.





KONE M.