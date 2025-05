Coopération internationale : Le Mali et les Émirats Arabes Unis consolident leurs liens historiques - abamako.com

Coopération internationale : Le Mali et les Émirats Arabes Unis consolident leurs liens historiques Publié le mardi 20 mai 2025

Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOITA, a accordé, ce mardi 20 mai 2025, une audience à Son Excellence Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al NAHYAN, Ministre d'État au ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, en visite officielle au Mali. L’entretien a été élargi à la délégation émiratie ainsi qu’au Ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, S.E.M. Abdoulaye DIOP.



À la tête d’une importante délégation, le diplomate émirati effectue cette visite dans le cadre du renforcement des liens historiques d’amitié et de coopération entre le Mali et les Émirats Arabes Unis. Les discussions ont porté sur les perspectives d’une collaboration accrue dans des secteurs tels que la sécurité, l’agriculture, le développement industriel et économique.



Le Président de la Transition a exprimé sa gratitude à son hôte pour l’engagement renouvelé des Émirats Arabes Unis à approfondir les relations bilatérales. Il a réaffirmé l’attachement du Mali aux trois principes fondamentaux qui guident sa coopération internationale à savoir : le respect de la souveraineté des États, le respect des choix stratégiques et de partenaires du Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien.



Les relations entre le Mali et les Émirats Arabes Unis s’inscrivent dans une dynamique positive, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, notamment au sein de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et d’autres instances internationales. Plusieurs accords de coopération, notamment commerciaux, ont été signés entre les deux pays au fil des années.



Cette visite témoigne de la volonté commune du Mali et des Émirats Arabes Unis de bâtir un partenariat durable basé sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et la convergence d’intérêts stratégiques.