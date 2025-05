Président Alpha Oumar Konaré (8 JUIN 1992 - 8 JUIN 2002) :100 Vérités du Champion de la Démocratie - abamako.com

Président Alpha Oumar Konaré (8 JUIN 1992 - 8 JUIN 2002) :100 Vérités du Champion de la Démocratie Publié le mardi 20 mai 2025 | Le 26 Mars

Le 8 juin 1992, Alpha Oumar Konaré est investi de la mission de Président de la République après son succès aux élections présidentielles qui ont sanctionné la transition dirigée par le Lieutenant-Colonel Amadou Toumani TOURE.



La tâche était faramineuse, périlleuse et criblée d’embûches dans un pays où tout était prioritaire.



En dépit de ces difficultés, le bilan du président KONARE a été largement positif. Les faits sont têtus car ils parlent.

Nous vous proposons quelques réalisations de l’unique Président de la République du Mali, rentré et sorti par la grande porte du palais de Koulouba



1. Le monument de l’indépendance

2. Le monument des martyrs à l’entrée

du pont des martyrs

3. Le Monument Mémorial Modibo

KEITA

4. La Tour de l’Afrique

5. Le monument Kwamé Nkrumah à

l’ACI 2000

6. La place du RDA « sama ba » à

Hamdallaye

7. Le monument de l’obélisque « Bougie Ba »

8. Le square Patrice Lumumba à l’entrée du marché Dabanani

9. La place des chasseurs « Kontoro

ni saanè » à Niaréla

10. La place Abdoul Karim Camara dit

Cabral à Lafiabougou

11. La place Ouenzin Coulibaly

12. Le monument Sogolon de Kalaban

Coura de l’hôtel Oumou Sangaré

13. Le Monument de l’hospitalité à l’entrée de l’aéroport Modibo Keita de Bamako

-Senou

14. La place des Sofas de Samory à

woyowayanko, Dogo Douman

15. Les sites préhistoriques de Bamako,

16. Le monument des martyrs de Thiaroye au grand marché de Bamako

17. Le carré des Martyrs à Niaréra

18. La pyramide du Souvenir au quartier

du fleuve

19. Monument de l’hippopotame à Bolibana

20. Monument Al-Quoods à Medinacoura

21. Statue de la Maternité à la cité du

Niger

22. Place des explorateurs à Koulouba

23. Place des Gouverneurs à Koulouba

24. Fresques Murales à Koulouba

25. La place des Trois Caïmans, symbole de la ville de Bamako

26. Monument Flamme de la Paix à

Tombouctou

27. Le monument du bâton de commandement

28. La bibliothèque nationale,

29. Les Archives nationales

30. La maison des ainés

31. L’hôpital Mère Enfants « Luxembourg »

32. Les premiers échangeurs du Mali

33. La route Bamako-Kayes

34. La Cité des Enfants de Niamakoro

35. Le conservatoire Balla Fasséké au

Point G

36. La création de l’Université du Mali

37. Le lycée Massa Makan Diabaté de

Baco Djicoroni

38. Le lycée Kankou Moussa de Daoudabougou

39. Le lycée Ibrahima Ly de Banankabougou

40. Le lycée Mamadou Sarr de Lafiabougou

41. Le lycée Mamadou Bodj de Sébénicoro

42. Le Lycée Fily Dabo Sissoko

43. Le lycée Ben Oumar Sy

44. Le lycée Mamby Sidibé de Kati

45. Le Lycée de Niafunké

46. Le stade du 26 Mars de Bamako

47. Le stade Amary Daou de Ségou

48. Le stade Babemba Traoré de Sikasso

49. Le Stade Abdoulaye Macoro Sissoko

de Kayes

50. Le stade Baréma Bocoum de Mopti

51. La place CAN de Lafiabougou

52. Le Centre d’entraînement d’Ousmane Bléni de Kabala

53. Les halles de Bamako

54. 2X2 voies de l’avenue de l’OUA

55. La bretelle de Badalabougou

56. Les 30 mètres de la tour d’Afrique à

Kalaban coro

57. 2X2 voies de Martin Luther King de

Torokoro-Djicoroni

58. Création de l’office Malien de l’Habitat

59. Les 80 logements de Faladiè

60. Les 300 logements du quartier Mali

61. La cité Mali Univers

62. La cité de la Solidarité

63. Les villages CAN

64. Rénovation et réhabilitation de l’aéroport de Dag Dag de Kayes

65. Réhabilitation et rénovation de l’aéroport de Tombouctou

66. Création des Instituts de Formation

des Maitres (Koutiala, Kangaba, Sévaré)

67. Le 2ème pont de Kayes

68. Le PMU Mali

69. L’espace d’interpellation Démocratique (EID)

70. L’érection de la RTM en office

(ORTM)

71. Création des ACI

72. Création des CSCOM

73. L’aide publique à la Presse

74. Multiplication des radios

75. L’avènement de l’internet par le projet de Bamako 2 000

76. L’arrivée de la téléphonie mobile «

Malitel »

77. Politique qui a boosté le tourisme

(Tombouctou 2 000)

78. Création du PNIR

79. Création du PASAOP

80. Création de 15 académies

81. Mise en place de programmes

décennaux (PRODES, PRODEC, PRODEJ)

82. Création de 70 Centre d’Animation

Pédagogique (CAP)

83. La matérialisation de la mission de la

décentralisation avec la création de 701

Communes

84. Mise en pla de l’ensemble des Institutions du Mali

85. La salle de spectacles Lamissa Bengaly

86. La salle de spectacles de Siramory

Diabaté

87. Le mois de la Solidarité et de lutte

contre l’exclusion

88. Création des Centre de Référence

de Santé

89. Erection de l’hôpital Gabriel en CHU

90. Erection de l’hôpital de Point G en

CHU

91. La clôture des cimetières de Bamako

92. La clôture des écoles fondamentales

de Bamako

93. La dotation des écoles en matériel

Didactique

94. La Cité Administrative de Bamako

95. La DIRPA

96. La Maison du Hajj

97. La création Agences de cessions

Immobilières (ACI) de Baco Djicoroni

98. Création de l’ACI 2 000

99. La voie présidentielle de Bamako

100. L’avenue du Mali dans l’ACI 2 000