Communiqué de la CNDH relatif aux attaques contre les populations civiles dans les Régions de Mopti et Bandiagara - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Communiqué de la CNDH relatif aux attaques contre les populations civiles dans les Régions de Mopti et Bandiagara Publié le mardi 20 mai 2025 | aBamako.com

Tweet





La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) est fortement préoccupée par des allégations de violations et d'abus des droits de l'Homme contre les populations civiles, dont les plus récentes ont été enregistrées le 12 mai 2025 dans la localité de Diafarabé, Région de Mopti attribuables aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), le même jour vers 18 heures dans le Village de Bayima, Commune rurale Pignari, Région de Bandiagaru, imputables aux groupes terroristes.



Sur le fondement, notamment de la Constitution du 22 juillet 2023. du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, des Conventions de Genève relatives au Droit international humanitaire, la CNDH:



condamne fermement les attaques contre les populations civiles;



invite les autorités à faire toute la lumière sur les allégations de violations graves des droits humains perpétrées à Diafarabé et à rendre public les résultats du rapport;



se réjouit du communiqué en date du 16 mai 2025 de l'Etat-Major Général des Armées selon lequel lesdites allégations sont très prises au sérieux par le commandement militaire >> ;



invite les autorités à rechercher, poursuivré et traduire en justice les auteurs et les complices de l'attaque contre les habitants du Village de Bayima;



réitère son soutien aux FAMa du Mali dans leur lutte contre les groupes terroristes dans le strict respect des droits de l'Homme et du droit international humanitaire:



invite les populations à plus de collaboration avec les Forces de défense et de sécurité.



Pour la CNDH, la protection des droits de l'Homme est une responsabilité partagée, car nul n'est à l'abri de la violation de ses droits.



inistere da la Communication fice de la Radio et Télévision du Mali ORTM rivé sous to N° 28 39 13/05/202



Bamako, le 19 mai 2025 Le Président AMISSION NATI



Professeur Alkadri DIARRA ahmade do leoESIDENT