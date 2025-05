Diabaly :Les FAMa repoussent une attaque terroriste avec bravoure - abamako.com

Diabaly :Les FAMa repoussent une attaque terroriste avec bravoure Publié le mercredi 21 mai 2025 | Le Destin

Cette nuit vers 1h du matin, des groupes terroristes ont lancé une attaque contre les positions des FAMas à Diabaly.



Les combats ont été intenses et ont duré environ 3 heures.



Mais face à la puissance de feu et à la détermination sans faille de nos vaillants soldats, les assaillants ont été contraints de battre en retraite, abandonnant sur place corps, armes et illusions.



Une fois de plus, les FAMas ont prouvé que rien ne pourra ébranler leur engagement à défendre le

territoire malien. Saluons leur courage et leur professionnalisme.



Christian Dena



