AES: les experts en réunion à Bamako pour la création de la Banque Confédérale pour l'Investissement et le Développement (BCID-AES) Publié le mercredi 21 mai 2025 | aBamako.com

Réunion des experts de l`AES à Bamako

En prélude de la rencontre des Ministres du Comité Ministériel Développement de la Confédération des États du Sahel, le Centre International de Conférences de Bamako a accueilli ce mercredi 21 mai 2025, une importante réunion des experts de l’Alliance des États du Sahel (AES), consacrée à la création de la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID-AES). Les travaux ont été présidés par le ministre de l’Économie et des Finances du Mali, M. Alousseyni Sanou.



Cette réunion des experts de l’AES s’inscrit dans le cadre de la feuille de route pour l’opérationnalisation de la BCID-AES.



Elle marque aussi une avancée significative dans le processus de construction d’un espace économique intégré, apte à favoriser les investissements structurants et à accompagner les réformes nécessaires à l’harmonisation des politiques économiques et financières des États membres de l’AES.



Selon le ministre Sanou, la création de la BCID-AES n’est pas seulement un projet politique, mais surtout une réponse pragmatique et stratégique aux défis économiques de la région.“Nous savons que nos États possèdent un potentiel immense de croissance et de développement” a déclaré le Ministre Sanou



Le Ministre Sanou ajoute que la BCID-AES aura pour mission principale de mobiliser des ressources financières à grande échelle pour soutenir des projets stratégiques dans des secteurs clés tels que :l’énergie le transport et l’agriculture



“La réussite de l’implantation de la BCID-AES dépendra de notre capacité à travailler ensemble et à garantir la rigueur dans l’application des décisions adoptées”, a rappelé le ministre Sanou.



“Les chefs d’État nous engagent. Les peuples attendent. Nous ne pouvons que nous mobiliser pour réussir ce pari décisif pour l’avenir de notre confédération”, a conclu le ministre.





M.S