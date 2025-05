IA et banques centrales : la BCEAO trace la voie d’une révolution numérique maîtrisée - abamako.com

IA et banques centrales : la BCEAO trace la voie d’une révolution numérique maîtrisée

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a réuni ce mercredi 21 mai 2025 à Dakar des représentants de banques centrales africaines et des experts en intelligence artificielle (IA) pour lancer une réflexion stratégique sur l’intégration de l’IA dans les politiques publiques et les systèmes financiers du continent, apprend -t - on de Financial Afrik.



Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique d’accélération de l’innovation technologique et de transformation numérique des institutions financières africaines, avec pour objectif de positionner l’Afrique comme un acteur clé de la révolution de l’intelligence artificielle.



Les travaux ont souligné le rôle croissant de l’IA dans la modernisation des économies africaines. Capable d’automatiser des processus complexes avec précision, l’IA constitue un levier majeur pour améliorer la qualité des services et renforcer la compétitivité des États, tant dans les secteurs publics que privés.



« L’IA pourrait générer jusqu’à 1 500 milliards de dollars de valeur ajoutée en Afrique d’ici à 2030 », a rappelé un expert, citant les projections des Nations unies.



Au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), plusieurs pays développent déjà des stratégies nationales sur l’IA, ciblant notamment l’agriculture, la santé, l’éducation et l’administration.



Le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a souligné que le Sénégal entend jouer un rôle moteur grâce à sa stratégie « New Deal Technologique », qui combine digitalisation des services publics, promotion des talents numériques, sécurisation des données et identité numérique biométrique. « L’Afrique ne veut plus être simple consommatrice, mais véritable productrice de solutions numériques », a-t-il affirmé.



Pour Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO, l’intelligence artificielle représente un tournant décisif pour les banques centrales. Elle permettra d’améliorer la précision des modèles économiques, de mieux anticiper les crises, et d’affiner les politiques monétaires. « L’IA ouvre des perspectives remarquables, mais elle pose aussi des défis en matière d’éthique, de gouvernance et de protection des données », a-t-il averti.



En juillet 2024, la BCEAO a d’ailleurs institué un Comité de Réflexion sur l’Intelligence Artificielle (CRIA) pour piloter une intégration progressive et sécurisée de l’IA dans ses processus internes.



La conférence de Dakar a permis de poser les bases d’une coopération régionale renforcée autour de l’IA, en abordant des thématiques clés telles que l’impact de l’IA sur la stabilité financière, son utilisation dans la gestion des risques, les implications sur l’emploi et les compétences, les enjeux éthiques liés à son déploiement.



Les participants s’accordent sur un point : l’avenir du secteur financier africain passera par une adoption maîtrisée et responsable de l’intelligence artificielle.





KONE M.