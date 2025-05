« La coopération se conquiert par la lutte » : Enseignements à tirer du dialogue sino-américain à Genève - abamako.com

« La coopération se conquiert par la lutte » : Enseignements à tirer du dialogue sino-américain à Genève
Publié le mercredi 21 mai 2025 | francais.cgtn

L'incroyable s'est produit. Au bout de deux jours de négociations à Genève, la Chine et les États-Unis ont annoncé le lundi 12 mai, par une déclaration conjointe, la suspension et la suppression symétriques de droits de douane : Les États-Unis suspendent pour 90 jours 24 des 34 % des tarifs annoncés le 2 avril et annulent la totalité des surtaxes imposées depuis. La Chine répond par des mesures miroirs.



Un revirement spectaculaire. En seulement 40 jours, l'administration américaine est passée d'une agressivité brutale à un langage conciliant face à la Chine. Pourquoi ce changement qui a stupéfait les observateurs pourtant habitués à ses volte-face ? Et quels enseignements à en tirer ?



La guerre tarifaire et commerciale ne fait pas de gagnants



Cette guerre commerciale, aussi imprudente qu'irresponsable, se retourne désormais violemment contre les États-Unis eux-mêmes.



Les indicateurs économiques sont sans appel : au premier trimestre, le PIB américain s'est contracté de 0,3 %, marquant la fin de quatre trimestres consécutifs de croissance. Le risque de stagflation s'est dangereusement accru. Selon les prévisions de JP Morgan, la probabilité de récession aux États-Unis a bondi de 30 à 60 %.