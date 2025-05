Lithium : l’acquisition de 25 % de Goulamina coûtera 34 millions $ au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Lithium : l’acquisition de 25 % de Goulamina coûtera 34 millions $ au Mali Publié le mercredi 21 mai 2025 | Agence Ecofin

© Autre presse par dr

Exploitation minière : la mine de lithium de Goulamina installe le Mali dans la cour des grands

Tweet





(Agence Ecofin) - Le code minier de 2023 au Mali autorise l’État à acquérir 25 % d’intérêts dans les mines (dont 5 % au profit des investisseurs locaux), en plus de la participation gratuite de 10 %. Conformément à ce code, Bamako détient depuis quelques mois 35 % d’intérêts dans la première mine de lithium du Mali.



Le chinois Ganfeng Lithium a signé en décembre 2024 un accord pour transférer 35 % des intérêts dans la mine de lithium de Goulamina au gouvernement malien. Il s’agit d’une participation gratuite de 10 %, et de 25 % d’intérêts que l’État va acquérir pour 20 milliards FCFA (soit 34,3 millions $), selon le rapport annuel de Ganfeng publié fin avril 2025.



La compagnie précise que Bamako ne réglera pas cette somme immédiatement. L’accord prévoit un remboursement progressif par le gouvernement, qui affectera à cette fin 20 % des dividendes annuels issus de sa participation dans la mine. Ce paiement différé a été évalué à 23,2 millions $ en valeur actuelle par Ganfeng, sur la base d’un taux d’actualisation de 19 %.







Aucun détail n’a jusqu’ici été révélé sur les modalités ayant permis d’arriver à 20 milliards FCFA. Le code minier malien de 2023, dans son article 80, précise néanmoins que le prix d’acquisition d’une participation en numéraire par l’État doit correspondre à la part acquise multipliée par le coût global des travaux de recherche et de faisabilité, majorée d’un intérêt calculé au taux BCEAO augmenté de 2 % sur la durée des investissements.



Notons que l’acquisition des 25 % de parts supplémentaires dans Goulamina, la première mine de lithium du Mali, s’inscrit dans la stratégie récente de Bamako visant à maximiser les profits générés par l’exploitation minière. Le code minier adopté en 2023 a fait passer la part maximale de l’État de 20 % (10 % d’intérêts gratuits et 10 % d’intérêts onéreux) à 30 %, et introduit une participation de 5 % pour les investisseurs locaux. Le gouvernement malien attendait de cette réforme des revenus supplémentaires annuels de 500 milliards FCFA. Reste désormais à savoir comment seront rétrocédés les 5 % d’intérêts devant revenir aux investisseurs locaux.



Pour rappel, la mine de Goulamina est entrée en service en décembre 2024. Elle peut livrer annuellement 500 000 tonnes de spodumène de lithium, production qui devrait être expédiée en Chine.



Emiliano Tossou