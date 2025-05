Diplomatie, sécurité et or : les Émirats Arabes Unis accélèrent leur ancrage au Sahel - abamako.com

Diplomatie, sécurité et or : les Émirats Arabes Unis accélèrent leur ancrage au Sahel Publié le mercredi 21 mai 2025

© aBamako.com par DR

Diplomatie, sécurité et or : les Émirats Arabes Unis accélèrent leur ancrage au Sahel

En moins de 24 heures, les Émirats arabes unis (EAU) ont renforcé leur présence au Sahel à travers une tournée diplomatique express menée par le ministre d’État Sheikh Shakhboot Bin Nahyan Al Nahyan, dans un contexte régional bouleversé par la création de la Confédération des États du Sahel (AES).



Le diplomate émirati a été reçu successivement à Bamako, Ouagadougou et Niamey, illustrant la stratégie proactive d’Abu Dhabi pour consolider son influence dans une région en pleine recomposition politique et sécuritaire.



À Bamako, première étape de la tournée, Sheikh Shakhboot a été reçu par le président de la Transition, Assimi Goïta. Les échanges ont permis l’extension du protocole de défense signé en 2019, consolidant ainsi une coopération sécuritaire de plus en plus visible.



Le partenariat s’élargit également à des secteurs stratégiques comme l’énergie solaire notamment la centrale de Touna, l’agriculture et la santé. La lutte conjointe contre le terrorisme reste au cœur des priorités.



À Ouagadougou, la rencontre avec le président Ibrahim Traoré s’est déroulée dans une atmosphère plus discrète, centrée sur la relance économique. Si aucun projet phare n’a été dévoilé, les deux parties ont salué la solidité des relations bilatérales, que Sheikh Shakhboot a qualifiées d’« anciennes et exemplaires ».



Ce passage confirme toutefois le rôle clé du Burkina Faso dans la stratégie régionale des Émirats, à travers des relations diplomatiques durables.



La tournée s’est achevée à Niamey, où le président Abdourahamane Tiani, entouré de son gouvernement, a reçu l’émissaire émirati. Les discussions ont porté sur le renforcement global de la coopération dans un contexte de transition politique et de repositionnement géopolitique pour le Niger.



Cette offensive diplomatique intervient alors que le Sahel redéfinit ses alliances après sa sortie de la CEDEAO et que les défis sécuritaires s’intensifient.



Parallèlement, les Émirats, acteurs majeurs du commerce aurifère mondial, renforcent leur implication dans la régulation du secteur de l’or en Afrique. En réponse aux alertes du Conseil mondial de l’or sur les trafics alimentant conflits et criminalité, Abu Dhabi promeut désormais la traçabilité via la blockchain et des normes strictes dans l’orpaillage artisanal.



Les Émirats arabes unis misent sur une diplomatie agile, mêlant investissements structurants, partenariats sécuritaires et contrôle des ressources stratégiques pour devenir un acteur incontournable dans le nouvel échiquier sahélien.



Cette tournée pourrait marquer un tournant dans la redéfinition des alliances régionales, au profit d’acteurs non traditionnels, à la croisée des enjeux africains et moyen-orientaux.



KONE M.