Lettre à grand-père : Toute compromission aura son prix ! Publié le mercredi 21 mai 2025 | Mali Tribune

Cher grand-père ! Aujourd’hui je me permets de faire cet emprunt de l’aîné Nobert Zongo, quand il alerté sur les compromissions des peuples et les politiques face aux dictatures.

Je ne vais pas le répéter quand il parle des peuples et des dirigeants des pays, mais je vais élargir un peu sa lampe pour le monde. Oui grand-père, le monde est en train de faire un compromis qui aura son prix. Le pire.



Oui un compromis grave sur la démocratie, ses principes de liberté et de droit. Oui, sur des valeurs démocratiques. Le monde commence à faire des compromis graves. Très graves. Et qui doit inquiéter tout homme averti. Une erreur fatale pour le bloc démocratique et la démocratie. Une erreur face à laquelle, il sera difficile, très difficile de lever le regard.



Le tout a commencé avec ce qu’on appelle le ''troisième mandat'', des démocrates. Quand des présidents démocrates décident de contourner les principes démocratiques en allant vers une nouvelle République et briguant ainsi des 3èmes et 4èmes mandat. Le bloc démocratique s’est tue et n’a jamais levé le petit doigt pour stopper cela. Et par-là, nous venions de légaliser sans le savoir des coups d’Etat constitutionnels.



Et comme de mal en pire, aujourd’hui, le bloc démocratique est en train de faire une compromission de crime contre la démocratie, les droits et libertés. Oui quand le bloc démocratique décide de choisir parmi des putschistes ceux qui sont légaux et ceux qui ne le sont pas suivant des compromissions d’intérêts inédits. Des putschs légaux!



Et comme si cela ne suffisait pas, le bloc démocratique, des droits et libertés décide maintenant d’amnistier et de réhabiliter des criminels de droits de vivre, de libertés et stabilités politiques. Quand celui qui était à la une des affiches comme violeur international des droits et des libertés, est accueilli à des dignités démocratiques. Pour quel compromis ?



Si le monde décide d’aller de compromission en compromission sur des principes aussi sacro-saints, que sont la démocratie, les droits et les libertés, l’ordre politique mondial risquerait de se noyer dans le plus grand désordre, voire, une anarchie mondiale. Et peut-être, pour ne plus jamais se relever. "Toute compromission se paie tôt ou tard", dixit N. Zongo.



C’était ma 298ème lettre et à mardi prochain. Inch’Allah !



Lettre de Koureichy