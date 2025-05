Revue du cadre législatif et règlementaire de la presse : La presse s’ausculte - abamako.com

Revue du cadre législatif et règlementaire de la presse : La presse s'ausculte Publié le mercredi 21 mai 2025 | Mali Tribune

Dans le cadre de l’élaboration d’un répertoire des textes régissant la presse au Mali et d’un message de plaidoyer portant sur les textes régissant le secteur, le réseau « Siguida Herema » en partenariat avec Search for Common Ground, l’Urtel et l’Ambassade du Royaume de Belgique au Mali, a organisé un atelier de deux jours à la Maison de la Presse, les 14 et 15 mai 2025.

Au regard du processus de refondation profonde entamé par les plus hautes autorités dans lequel la presse joue un rôle important, l’atelier a procédé à une revue critique du cadre législatif et règlementaire actuel de la presse.



L’atelier a rappelé que depuis 2021 les faitières de la presse en collaboration avec les institutions de l’Etat, le ministère de la communication, des représentants de la justice, entre autres, ont procédé à des relectures qui n’ont pas abouti à ce jour.



Aux termes de deux jours de travaux, les participants ont constaté la lenteur dans l’adoption des textes régissant la presse, et exprimé leur souhait de voir l’ouverture d’un cadre de concertation entre les faitières de la presse et les autorités pour accélérer le processus d’adoption des textes régissant la presse.



Pour les participants, la non prise en compte des textes révisés régissant la presse risquerait d’impacter négativement les processus de refondation en cours au Mali.

