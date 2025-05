Fifa-Coupe du Monde des Clubs 2025 : Un milliard en dotation et un fonds de solidarité de 250 millions prévus - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Fifa-Coupe du Monde des Clubs 2025 : Un milliard en dotation et un fonds de solidarité de 250 millions prévus Publié le mercredi 21 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

Le Président de la Fifa a mis en avant les retombées de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs à l’occasion du 75e Congrès de l’instance mondiale du football tenue le jeudi 15 mai dernier.



En plus d’une dotation d’un milliard, un fonds de solidarité de USD 250 millions sera débloqué pour les clubs non participants à la compétition.



Cet événement historique s’est tenu pour la première fois au Paraguay. L’occasion a été mise à profit par le président Gianni Infantino pour souligner l’importance stratégique de la Coupe du Monde des Clubs 2025 qui aidera les clubs du monde entier à progresser et se développer. Il a également informé le Congrès des avancées de la mobilisation mondiale contre le racisme. Au cours de ce 75e Congrès de la Fifa à Asunción (le premier jamais tenu au Paraguay), le président de la Fifa a souligné l’importance de la Coupe du monde des clubs 2025 pour le football international. La compétition sous son nouveau format débutera le 14 juin prochain à Miami et rassemblera 32 équipes. Elle prévoit une dotation de USD 1 milliard ainsi qu’un fonds de solidarité de USD 250 millions pour les clubs non participants. De fait, les recettes n’iront pas à la FIFA mais serviront à garantir un héritage durable, qui perdurera bien au-delà de la finale du dimanche 13 juillet, organisée à New York. « L’ensemble des revenus générés par la compétition seront réinvestis dans le football : sous forme de dotation pour les clubs participants et sous forme d’un fonds de solidarité qui profitera aux clubs du monde entier » a précisé Gianni Infantino. « Je tiens à remercier toutes les personnes et entités qui ont rendu cela possible : les confédérations, les fédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, l’Association européenne des clubs, ainsi que son président. Toutes les personnes qui – comme nous – estiment qu’une compétition de clubs à l’échelle planétaire est nécessaire pour que les clubs, et pas uniquement les sélections nationales, puissent briller sur la scène mondiale, progresser et se développer. »





Et d’ajouter : « Il y aura plus de pays représentés lors de l’édition inaugurale de la Coupe du Monde des Clubs qu’il n’y en a eu en 100 ans d’histoire de la Coupe du Monde. Car aujourd’hui, les meilleurs clubs au monde rassemblent de nombreuses nationalités, des joueurs de qualité venus des quatre coins de la planète. Il y aura donc quelque 90 pays directement représentés. Le Paraguay en est un bon exemple : il n’y a pas d’équipe paraguayenne qualifiée, mais des joueurs paraguayens prendront part à la compétition. Et c’est tout le Paraguay qui sera fier de les voir disputer et, qui sait, remporter la Coupe du Monde. Car oui, la Coupe du Monde des Clubs est bel et bien une Coupe du Monde. Il s’agit d’un événement historique, d’une grande première, qui rencontrera un immense succès. » La Coupe du Monde des Clubs jouera un rôle clé en vue de l’objectif record de la FIFA en termes de revenus (USD 13 milliards) pour le cycle 2023-2026, tel que reflété dans le budget détaillé pour 2026 et le budget révisé pour 2023–2026, qui, à l’instar des états financiers de la FIFA 2024, ont été approuvés par le Congrès de la FIFA. « Tout le monde est bienvenu aux États-Unis », a assuré M. Infantino. « Et je pense bien entendu aux joueurs, mais également à toutes les personnes impliquées, à chacun de nous, et à l’ensemble des supporters. Et ce n’est pas moi qui le dis, mais bien le gouvernement états-unien. »



Moussa Bangaly, avec Fifa.com