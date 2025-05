Finale-Coupe De La Confédération : Berkane fait un pas vers le titre - abamako.com

Finale-Coupe De La Confédération : Berkane fait un pas vers le titre
Publié le mercredi 21 mai 2025 | Mali Tribune

Après deux finales gagnées en Coupe de la Confédération, la Renaissance sportive de Berkane file vers une 3e couronne. Le club du Royaume du Maroc a effectué un pas géant dans ce sens en remportant la finale aller de la présente édition de la compétition devant le club tanzanien du Simba.



En dominant Simba (2-0) avec autorité, samedi dernier, en finale aller de la Coupe de la Confédération, la Renaissance Sportive de Berkane a posé un pied et demi sur le toit de l’Afrique. Pour la troisième fois de son histoire après les titres de 2020 et 2022 ? S’interroge la Confédération africaine de football avant de rétorquer que la réponse tombera dans une semaine, à Dar es Salaam. En attendant, elle fait savoir qu’un record est à portée de crampons. Celui d’égaler les trois sacres du CS Sfaxien. « L’appétit vient en gagnant, dit-on. Et Berkane, champion du Maroc pour la première fois cette saison, n’a visiblement pas terminé son festin. Ligue des Champions en ligne de mire, finale de la Coupe du Trône en attente, l’équipe de l’Oriental veut tout rafler. Et elle en a les moyens », ajoute l’instance dirigeante du football africain.





En faisant le récit de la finale aller de cette Coupe de la Confédération, la Caf raconte que dans son antre du stade municipal, devant 15 000 supporters chauffés à blanc, le RS Berkane de Mouine Chaâbani a asphyxié Simba. L’intensité, le rythme, la pression : tout y était. Les Tanzaniens de Fadlu Davids, dépassés, n’ont jamais trouvé d’air. Pourtant, leur coach l’avait dit : « C’est un petit stade, mais intimidant. On va beaucoup défendre. » Prévenu, mais pas préparé. Dès la 8e minute, le central sénégalais Mamadou Camara ouvrait le score d’une tête puissante sur un corner parfaitement brossé par Hamza El Moussaoui. Premier coup de massue. Simba ne s’en relèvera pas. À la 29e, Oussama Lamlioui doublait la mise, servi sur un plateau par Imad Riahi. Les Berkanis avaient le match en main, ne relâchaient rien, et Lamlioui manquait même le 3-0 sur un face-à-face mal négocié. Youssef Mehri pensait, lui, aggraver le score en deuxième période, mais la VAR en décidait autrement.





Le RS Berkane partira en Tanzanie avec deux buts d’avance et une confiance à bloc. En face, Simba, qui vit seulement sa deuxième finale continentale, devra sortir le match parfait pour renverser la vapeur. Et empêcher Berkane de rentrer dans l’histoire. Rien que ça.



Moussa Bangaly