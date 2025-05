Mamou Daffé : « Former, avec faso sifinso, un nouveau malien » - abamako.com

Mamou Daffé : « Former, avec faso sifinso, un nouveau malien » Publié le mercredi 21 mai 2025 | Mali Tribune

Le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, affirme que le programme "Faso Sifinso" est un concept intégral destiné à renforcer la fibre patriotique de la jeunesse à travers une éducation enracinée dans les valeurs culturelles.



Pour le ministre Mamou Daffé, l’espace Faso Sifinso dont la conférence inaugurale a eu lieu le jeudi dernier à l'Ensup, est une initiative inscrite dans le cadre de l’année de la Culture. Le thème, « Yèrèdon, repères fondamentaux pour la jeunesse malienne », a été développé par Mamady Keita, professeur de N’Ko et écrivain engagé pour la promotion de nos langues nationales.



Le ministre Daffé a souligné que ce programme socio-éducatif et d’animation scolaire au niveau des groupes scolaires, des lycées et au niveau universitaire, est « un concept intégral destiné à renforcer la fibre patriotique de la jeunesse à travers une éducation enracinée dans les valeurs culturelles. Nous voulons former un nouveau type de citoyen malien, le Maliden Kura, profondément ancré dans le Maaya, notre humanité partagée, mais ouvert au monde ».



A ses dires, le programme va se dérouler dans l’ensemble des régions du Mali. Il constituera à travailler sur la production et la diffusion d’outils d’art social, mais aussi, il créera des clubs d’adolescents qui seront dénommés Dambèso.



A cette conférence inaugurale, le ministre était accompagné par ses homologues de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Bourema Kansaye, de l’Éducation nationale, Dr. Amadou Sy Savané et un large public composé d’étudiants, d’enseignants, d’acteurs culturels, de leaders traditionnels et de personnalités du monde académique et cultuel.



Ibrahima Ndiaye