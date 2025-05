Préparatifs des examens de fin d’année au Mali : Entre révisions et organisation - abamako.com

Préparatifs des examens de fin d'année au Mali : Entre révisions et organisation Publié le mercredi 21 mai 2025 | Mali Tribune

Lancement des épreuves du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 2025

À l'approche des examens de fin d'année, élèves, enseignants et autorités éducatives sont pleinement mobilisés pour garantir une organisation efficace et des conditions idéales aux candidats.



Les élèves en lice pour le Diplôme d'études fondamentales (DEF) et le Baccalauréat consacrent cette période aux révisions. Dans plusieurs écoles et lycées, des séances de révision encadrées par des enseignants expérimentés sont mises en place.



Certains établissements proposent même des cours de soutien gratuits afin d’aider les élèves à mieux maîtriser les notions essentielles.



Les disciplines clés telles que les mathématiques, le français, la physique-chimie et l'histoire-géographie sont au centre des préparatifs. Pour renforcer leurs connaissances, les enseignants encouragent les élèves à s'exercer avec des anciens sujets d'examen, leur permettant de mieux appréhender le type de questions attendues.



Les épreuves anticipées battent leur plein, conformément au chronogramme établi par le ministère de l’Éducation et ses démembrements : CAP : du lundi 19 au samedi 24 mai 2025, DEF : du lundi 2 au mercredi 4 juin 2025, BT : du 16 au 20 juin 2025 et le Baccalauréat : du 23 au 26 juin 2025.



Ces dates permettent aux candidats et aux établissements de mieux organiser leurs préparatifs.



Le ministère de l'Éducation nationale et les académies d'enseignement jouent un rôle clé dans l'organisation des examens.



Une réunion a été tenue récemment par l’Académie de l’enseignement de la rive droite du district de Bamako pour faire le point sur les préparatifs avec tous les acteurs concernés.



Des mesures rigoureuses sont également mises en place pour garantir la transparence et l’équité des épreuves. Cela inclut la sécurisation des sujets d'examen et un dispositif de surveillance stricte pour prévenir toute fraude.



Cette année, l’Académie d'enseignement de Bamako rive droite compte : DEF : 42 692 candidats (22 621 filles et 20 071 garçons), répartis dans 171 centres avec 1 603 salles et 3206 surveillants. CAP : 1 771 candidats (722 filles et 1 049 garçons), répartis dans 3 centres, avec 61 salles et 122 surveillants. BT1 : 3 976 candidats (1 791 filles et 2 185 garçons), répartis dans 9 centres, avec 126 salles et 252 surveillants. BT2 : 1582 candidats (828 filles et 754 garçons), répartis dans 4 centres, avec 41 et 82 surveillants. BAC : 30649 candidats (15074 filles et 15575 garçons), répartis dans 75 centres, avec 1150 salles et 2300 surveillants.



Entre révisions intensives, encadrement rigoureux et mesures de sécurité renforcées, les préparatifs des examens de fin d’année au Mali sont menés avec sérieux et engagement. Ces efforts collectifs visent à garantir une session d’examen équitable et à valoriser le mérite des candidats.







Odile Dembélé