1ere édition du Forum international de la diaspora : Forum pour le développement du pays
Publié le mercredi 21 mai 2025 | Mali Tribune

© aBamako.com par AS

Le jeudi 15 mai 2025, le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mossa Ag Attaher, a animé une conférence de presse pour annoncer la tenue de la première édition du Forum international de la diaspora.



Cet événement vise à offrir un espace d’échanges, de réflexion et de propositions concrètes afin d’assurer une meilleure intégration des Maliens de l’extérieur dans la dynamique de développement national.



Avec plus de 4 millions de Maliens vivant hors du pays, la diaspora représente une force essentielle, tant sur les plans économique, intellectuel que social. Chaque année, les transferts de fonds effectués par ces expatriés sont estimés à plusieurs centaines de milliards de F CFA, contribuant ainsi au financement de projets communautaires, à l’amélioration des conditions de vie et au soutien des familles.





Conscient de cette contribution majeure, le ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine a annoncé la tenue du Forum international de la diaspora du 17 au 19 juillet 2025.





Placée sous le thème "Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national", cette rencontre ambitionne de renforcer les échanges durables entre l’État et ses ressortissants à l’étranger à travers la co-construction de projets structurants.



"Le Mali a besoin de tous ses enfants, où qu’ils soient dans le monde. Ce forum est une opportunité historique pour écouter la diaspora, renforcer nos liens et bâtir ensemble des passerelles concrètes pour le développement", a déclaré Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine au lors de son point de presse.



Pendant ces trois jours de forum, plusieurs activités seront organisées, notamment : Une conférence plénière pour l’ouverture, des panels thématiques, des sessions de networking, des expositions, des témoignages inspirants, ainsi que des remises de distinctions pour valoriser les contributions de la diaspora.



Les débats porteront sur des thématiques majeures telles que : l’investissement productif, le transfert de compétences, l’intégration régionale, la citoyenneté active, et l’image du Mali à l’international.





Pour cela plus de 500 participants sont attendus à cet événement, parmi lesquels : des représentants de la diaspora des cinq continents, des autorités nationales, des partenaires techniques et financiers, des acteurs économiques locaux.





Cette première édition du Forum international de la diaspora Malienne marque un tournant dans la volonté du Mali de mobiliser ses enfants vivant à l’étranger, afin qu’ils contribuent pleinement au développement économique et social du pays.



Ousmane Mahamane