Emplois verts : 2400 jeunes pour une intégration professionnelle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Emplois verts : 2400 jeunes pour une intégration professionnelle Publié le mercredi 21 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

Le Directeur général de l'APEJ, Mamadou Ba a présidé le jeudi 15 mai dernier dans les locaux du Gouvernorat du District, l'ouverture des travaux de l'Atelier sur la création d'emplois liés au changement climatique et le financement de l'emploi vert (projet Go green).



Ledit projet vise à favoriser l'accès des jeunes maliens à des emplois durables à travers les conclusions issues des échanges entre les acteurs de l'économie verte.





Lancé en septembre 2023 sur financement de l'Ambassade des Pays-Bas, le projet Go Green, vise à sélectionner via un processus compétitif, 2400 jeunes pour une intégration professionnelle à travers des mécanismes de stages, d'apprentissage, de mentorat, de tutorat ou d'entrepreneuriat dans le secteur de l'environnement et de l'adaptation aux changements climatiques.





Effectivement mis en œuvre dans les régions de Ségou, Sikasso, Mopti et le district de Bamako depuis mars 2023 sous la tutelle du ministre de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle et le responsable de la SNV en partenariat avec l'APEJ, l'Université de Ségou, l'ICRA et les incubateurs (Baara Blow, Impact hub et Donilab), il a pour objectif principal d'augmenter les revenus des jeunes hommes et femmes travaillant dans l'économie verte grâce à des opportunités d'emplois et d'entrepreneuriat décents et inclusifs dans les secteurs porteurs de systèmes agricoles, alimentaires, énergétiques et hydrauliques. Sa mise en œuvre, selon de directeur de l'APEJ, favorise l'insertion professionnelle des jeunes à travers le renforcement de leur employabilité et de leur entrepreneuriat dans divers secteurs de l'économie verte.





"Au cours de cet atelier suffisamment représentatif de la diversité des acteurs clés au niveau central et régional, il s'agira essentiellement de faire des propositions concrètes pour une meilleure coordination des actions menées dans le cadre de la création d'emplois et du soutien à l'entrepreneuriat vert au Mali, de proposer des voies et moyens pouvant faciliter la mobilisation des ressources financières pour soutenir l'entrepreneuriat vert des jeunes maliens et enfin informer les jeunes sur les opportunités d'emploi (auto-emploi ou emploi salarié) dans le vert dans le District de Bamako et les régions de Ségou, Mopti et Sikasso", a-t-il expliqué.





Le directeur Mamadou Ba a souligné que le projet contribuera également à l'écologisation des emplois existants, à l'amélioration des compétences des jeunes travailleurs et à la formation de nouveaux jeunes talents, en créant des entreprises durables par les jeunes entrepreneurs verts avec un effet multiplicateur d'emplois estimé à 10 emplois créés par start-up après 5 ans.





En effet, le projet Go Green dans sa phase opérationnelle, a mis l'accent sur l'insertion professionnelle des jeunes avec un ciblage de 570 jeunes dont 300 en apprentissage et 270 en stage de qualification auprès des entreprises.





Au cours des échanges, plusieurs exposés seront au menu dont quelques résultats du projet, le changement climatique et son impact sur l'emploi, l'emploi vert, la présentation d'une entreprise verte, les méthodes d'adaptation aux effets pervers du changement climatique par l'innovation et la formation et enfin le partage de la vision de l'APEJ sur la mise en place d'un cadre de concertation



Ibrahima Ndiaye