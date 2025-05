Hypertension : Sensibiliser le public aux dangers de cette maladie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Hypertension : Sensibiliser le public aux dangers de cette maladie Publié le mercredi 21 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

Chaque année, le 17 mai, la Journée mondiale contre l’hypertension est célébrée à travers le monde afin de sensibiliser le public aux dangers de cette maladie, à son impact négatif sur la santé et aux mesures à prendre pour la prévenir.



L’hypertension est une maladie insidieuse qui peut entraîner de graves complications et favoriser le développement d'autres pathologies.



En 2025, le thème choisi est : " Mesurez votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la, vivez plus longtemps ", mettant en avant l’importance d’une surveillance régulière et précise de la tension artérielle pour mieux protéger sa santé.



L’objectif principal de cette Journée est d’informer sur les risques associés à l’hypertension, qui est l'une des principales causes de décès prématurés et d'incapacités physiques à travers le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 1 adulte sur 3 est concerné par l’hypertension.



Ce trouble courant et potentiellement mortel voit son risque augmenter avec l’âge. Il touche 40 % des personnes à 65 ans et jusqu’à 90 % des personnes à 85 ans.



Si elle n'est pas traitée, l’hypertension peut provoquer des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et d'autres problèmes de santé graves.



Parmi les facteurs de risque bien connus, on retrouve : la mauvaise alimentation (riche en sel, pauvre en fruits et légumes), le manque d’activité physique, le tabagisme et l’alcoolisme et l’obésité.



À l’occasion de la Journée mondiale contre l’hypertension, des campagnes de sensibilisation sont organisées dans le monde entier.



Elles incluent : des dépistages gratuits, des conférences médicales, la distribution de matériel éducatif, des conseils sur les modes de vie sains, incluant l’alimentation équilibrée, l’exercice physique et la gestion du stress.



Il est fortement recommandé de mesurer régulièrement sa tension artérielle, même en l’absence de symptômes, car l’hypertension est souvent qualifiée de "tueur silencieux".







Fanta Traoré



(Stagiaire)