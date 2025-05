Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 21 mai 2025 - abamako.com

Conseil des Ministres du gouvernement du Gal Abdoulaye Maiga

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 21 mai 2025, dans sa salle de

délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA,

Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- procédé à des nominations ;



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l’Accord de prêt, signé à Lomé au Togo, le 10 mars 2025, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Ouest africaine de Développement pour le financement partiel du Projet de construction du tronçon Nord de la boucle Nord 225 kilovolts autour de Bamako et des postes électriques.



Par cet Accord, la Banque Ouest africaine de Développement accorde au Gouvernement de la République du Mali un prêt d’un montant de 30 milliards de francs CFA pour le financement partiel

du Projet de construction du tronçon Nord de la boucle Nord 225 kilovolts autour de Bamako et des postes électriques.



Les travaux projetés comprennent, entre autres :

- la construction d’une ligne de 225 kilovolts double terne reliant les localités de Kodialani, Kambila, Safo et Dialakorobougou ;

- la construction de nouveaux postes de transformation à Safo et Kénié ;

- l’extension et le renforcement des trois postes existants de Kodialani, Kambila et Dialakorobougou ;

- le renforcement des postes existants du réseau haute tension et l’électrification de nouveaux quartiers dans la zone concernée.



La réalisation de ce projet permettra de mieux répondre à la demande croissante en énergie,

d’améliorer la qualité de la distribution et de favoriser le développement économique en soutenant

les activités industrielles et commerciales.



2. Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la maintenance de niveau 3 des scanners de la Direction générale des Douanes.



Le marché relatif à la maintenance des scanners de la Direction générale des Douanes est conclu entre

le Gouvernement de la République du Mali et la Société NEOSCAN INTERNATIONAL pour un montant de 5 milliards 463 millions 136 mille 142 francs CFA, toutes taxes comprises et un délai

d’exécution de 2 ans.



L’exécution du marché permettra le fonctionnement optimal des scanners à travers la dotation

régulière en pièces détachées et en consommables.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

- Gouverneur de la Région de Mopti :

Général de Brigade Daouda DEMBELE.

AU TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES

- Directeur général de Mali AIRLINES-S.A. :

Monsieur Aristide De Balla Moro SIDIBE, Economiste.



AU TITRE DU MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

- Directeur national de la Fonction publique et du Personnel :

Monsieur Ousmane GUINDO, Administrateur civil.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Sur le rapport du ministre de l’Agriculture, le Conseil des Ministres a pris acte d’une communication écrite relative au Programme national d’Irrigation de Proximité, Phase II, pour la période 2025-2034 avec un phasage de 5 ans.



Le Programme national d’Irrigation de Proximité a été adopté en 2012 pour faire face aux aléas climatiques qui handicapent la production agricole. Il couvrait la période de mars 2012 à février 2021.

Ce Programme a fait l’objet d’un audit de performance et d’un audit financier qui ont conclu à la pertinence de ses actions dans la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles de l’Agriculture et à la régularité de sa gestion financière.



En effet, les actions du programme ont permis d’étendre l’irrigation au-delà des grands axes fluviaux pour toucher les zones marginales où elles ont contribué au renforcement de la résilience et des moyens d’existence durable des communautés locales.



Les résultats en termes de réalisation de superficies aménagées et équipées sont de 66 031 hectares sur une prévision de 126 000 hectares, soit un taux de réalisation de 52,4%.

L’analyse de ses acquis montre, entre autres :

- une contribution substantielle à l’atteinte des objectifs chiffrés des Programmes gouvernementaux d’aménagement hydroagricole ;

- la participation effective des populations bénéficiaires à l’investissement avec une forte implication des Collectivités territoriales dans le suivi et le contrôle des activités ;

- la disponibilité permanente des produits maraîchers sur les marchés locaux des zones de production d’irrigation de proximité concourant ainsi à l’amélioration de la nutrition dans les zones bénéficiaires.



L’élaboration et la mise en œuvre d’une seconde phase du Programme national d’Irrigation de Proximité a été recommandée pour consolider les acquis, corriger les insuffisances, intégrer les évolutions institutionnelles et prendre en compte les effets des changements climatiques.



L’objectif de cette 2ème phase du Programme est de permettre à la population rurale d’exploiter le potentiel de l’irrigation de proximité pour contribuer à l’augmentation des revenus et à la sécurité

alimentaire.



Le coût global des actions projetées est évalué à 333 milliards 306 millions 743 mille francs CFA, financé par l’Etat, les entreprises agricoles, les communautés bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers.



2. Le ministre la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux a informé le Conseil des Ministres de la tenue de la première réunion des ministres chargés de la Justice des pays membres de la Confédération des Etats du Sahel, à Bamako, prévue les 29 et 30 mai 2025.



Cette réunion ministérielle a pour objectif de mettre en place un cadre d’échanges, de concertations et de travail permanent entre les ministres chargés de la Justice des pays membres de la Confédération des Etats du Sahel.



Les échanges au cours de cette première rencontre porteront sur l’harmonisation des textes juridiques et la création d’institutions judiciaires communes ainsi que l’opérationnalisation des cadres de coopération judiciaire et pénitentiaire.



3. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé le Conseil des

Ministres des conclusions de la Conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix.



A l’invitation des Autorités allemandes et du Secrétariat des Nations unies, le ministre des Affaires

étrangères et de la Coopération internationale a participé à la Conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix, tenue à Berlin en République Fédérale d’Allemagne, les 13 et 14 mai 2025.



Cette conférence, qui marquait le 75ème anniversaire des opérations de maintien de la paix de l’Organisations des Nations unies, a été l’occasion pour les Etats membres de discuter de l’avenir

desdites opérations, de proposer des reformes pour en améliorer l’efficacité et de renforcer leur soutien politique.



Au cours de la session plénière intitulée « L’avenir du maintien de la paix », le ministre Affaires étrangères et de la Coopération internationale a partagé l’expérience du Mali en ce qui concerne la présence d’une mission de maintien de la paix onusienne.



En marge de la conférence, il a eu plusieurs rencontres bilatérales qui ont porté sur la situation

politique et sécuritaire, la dynamique d’intégration sous régionale dans le cadre de la Confédération

AES et les perspectives de soutien au niveau des instances multilatérales.



Dans le but de promouvoir la destination Mali auprès des investisseurs allemands, le ministre chargé des Affaires étrangères a tenu des rencontres avec des groupes d’opérateurs économiques, de chercheurs, de journalistes et de leaders d’opinion.

Il a également rencontré, en compagnie de l’Ambassadeur du Burkina Faso en Allemagne, les ressortissants Maliens et Burkinabè établis à Berlin.



4. Le ministre de l’Education nationale a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali à la 17ème Table ronde ministérielle tenue en République unie de Tanzanie.



La 17ème Table ronde ministérielle s’est tenue du 07 au 09 mai 2025, à Dar es Salam en République

unie de Tanzanie, en marge de la 18ème Conférence e-learning Africa, sur le thème : « Inventer l’éducation et le développement du capital humain pour un avenir prospère de l’Afrique ».

L’événement a réuni des ministres africains de l’Education et des Technologies de l’Information ou leurs représentants, aux côtés d’experts et de partenaires techniques internationaux.



Les échanges ont porté sur les grands enjeux de la transformation numérique de l’Education, l’intégration de l’intelligence artificielle et la souveraineté numérique sur le continent.



En marge des travaux, le ministre a échangé avec plusieurs partenaires techniques et technologiques

désireux d’accompagner les efforts du Mali dans le domaine de l’Education.

5. Le ministre de l’Agriculture a informé le Conseil des Ministres des conclusions de sa mission à Sikasso, du 8 au 10 mai 2025.



Au cours de cette mission, le ministre a procédé au lancement officiel de la 13ème édition de la Bourse

des Semences 2025 et à la remise symbolique de 15 tonnes de maïs aux populations sinistrées des

inondations survenues dans la Région de Sikasso.



Cette 13ème édition, placée sous le thème : « Institutionnalisation des achats de semences pour une meilleure promotion des sociétés et coopératives semencières », avait pour objectif de contribuer à

l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à travers l’utilisation des variétés de semences améliorées et le développement de la contractualisation dans la chaine de valeur des semences.



En marge des cérémonies, le ministre et sa délégation ont visité le Centre de conditionnement de la mangue et de la pomme de terre ainsi que le chantier du futur laboratoire des semences de Sikasso.

6. Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali aux travaux du 13ème Congrès de l’Association mondiale des services d’emploi publics et à la 8ème Assemblée générale élective de l’Association africaine des services d’emploi publics.



Au terme des travaux du 13ème Congrès de l’Association mondiale des services d’emploi publics et

de la 8 ème Assemblée générale élective de l’Association africaine des services d’emploi publics, le Mali a été reconduit, pour la troisième fois consécutive, à la présidence de l’Association africaine des services d’emploi publics, tout en restant membre du Comité exécutif et du Conseil d’Administration de l’Association mondiale des services d’emploi publics.



Cette reconduction est le fruit du bilan jugé positif du Mali au cours des 2 mandats précédents et en

reconnaissance du leadership du Directeur général de l’Agence nationale pour l’Emploi.



7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, cependant, appelé la population au respect strict des

mesures de prévention et de lutte contre les maladies.



Bamako, le 21 mai 2025



Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national