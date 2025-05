Coopération russo-africaine : élargissement de la géographie et nouveaux projets - abamako.com

Publié le mercredi 21 mai 2025 | aBamako.com

© Autre presse par DR

C’est sous ce slogan qu’a eu lieu une grande vidéoconférence avec des représentants des médias dans le format « Russie-Afrique », organisée par Rossotroudnitchestvo. Plus de 40 journalistes ont participé à cette conférence ce jeudi 22 mai 2025, venant du Mali, du Niger, de la République d’Afrique du Sud, de la République centrafricaine, de la Côte d’Ivoire, de l’Éthiopie, du Congo, du Maroc et d’autres pays africains. Tous ces pays ont été réunis sur une grande plateforme : le réseau des organisations « Maison Russe », largement connu également au Mali grâce à son activité dans l’organisation d’événements pour enfants et adultes, à ses actions caritatives et à son soutien des fêtes locales.



Le Mali était représenté par Oumar Inza Traoré, journaliste de la chaîne de télévision ORTM 2. Le modérateur du côté de la Maison Russe au Mali Issiaka Touré, étudiant en master à la faculté de langue russe de l’École supérieure de pédagogie de Bamako.



Cette véritable grande conférence était dédiée à la Journée internationale de la libération de l’Afrique, célébrée chaque année le 25 mai conformément à une décision de l’ONU. À l’époque soviétique, la Russie développait activement des relations avec les États africains, apportant son aide dans divers domaines et soutenant leur lutte contre le néocolonialisme. La Russie actuelle poursuit cette coopération dans une grande variété de domaines. Rossotroudnitchestvo est représentée sur le continent à travers les Maisons Russes d’État et partenaires, et met en œuvre, dans le cadre de ses compétences, un grand nombre de projets humanitaires.



Quels sont les programmes les plus demandés dans les pays africains ? Pourquoi la demande pour l’éducation russe augmente-t-elle si rapidement chaque année ? La langue russe est-elle nécessaire en Afrique ? Comment la Russie aide-t-elle à assurer la sécurité alimentaire ? – ce ne sont là qu’une petite partie des questions auxquelles a répondu le directeur de Rossotroudnitchestvo, Evgueni Primakov.



Nous nous réjouissons que le Mali participe de plus en plus souvent à ce type de conférences, créant ainsi de nouveaux ponts entre notre pays et la Russie.