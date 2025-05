Plan d’action du gouvernement : Des préoccupations à satisfaire, des défis à relever - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Plan d’action du gouvernement : Des préoccupations à satisfaire, des défis à relever Publié le jeudi 22 mai 2025 | Le Matin

© Autre presse par DR

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Tweet

Après avoir présenté le Plan d'action du gouvernement (PAG) 2025-2026 devant le Conseil national de transition (CNT) vendredi dernier (16 mai 2025), le Premier ministre Abdoulaye Maïga a défendu avant-hier (lundi 19 mai 2025) le document qui a eu l’aval des membres du CNT

Le MatinLe Matin

22 Mai 2025 - 01:36

0

Plan d'action du gouvernement : Des préoccupations à satisfaire, des défis à relever

Le Plan d'action du gouvernement (PAG) est un condensé des préoccupations des Maliens et des défis à relever par les autorités de la transition. Ce plan élaboré en fonction des huit axes de la «Lettre de cadrage» du président de la Transition remise au gouvernement lors du conseil des ministres inaugural du 27 novembre 2024. Il s'agit du renforcement de la défense et de la sécurité, des réformes politiques et institutionnelles, de la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, de l'amélioration de la carte sanitaire. L'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, le renforcement de notre diplomatie et la création de conditions pour des élections transparentes et apaisées sont également des axes stratégiques balisés.



Les activités prévues ou les actions annoncées concernent tous les secteurs. Au titre de la défense et de la sécurité, par exemple, le Chef du gouvernement a indiqué que le gouvernement va procéder à l'acquisition de nouveaux matériels et équipements majeurs, le recrutement et la formation supplémentaire de 15.000 hommes afin de soutenir les actions de nos forces de défense et de sécurité (FDS). Concernant les réformes politiques et institutionnelles, le Général de division Abdoulaye Maïga a signalé que dans le cadre de l'assainissement de l'écosystème associatif, il sera procédé à la relecture de la loi réglementant les associations et la définition des conditions d'exercice de la mission de veille citoyenne par les organisations de la société civile.



Dans le cadre de la lutte contre la corruption, tous les biens saisis ou confisqués en lien avec la délinquance économique et financière, le financement du terrorisme, l'enrichissement illicite et la criminalité transnationale organisée seront gelés. Pour ce qui est de la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, les autorités de la transition font de la souveraineté alimentaire une priorité absolue, en mettant en phase les politiques et les stratégies commerciales avec les attentes des citoyens, en reconstituant les réserves alimentaires stratégiques à hauteur de 84 000 tonnes. Le PM a aussi annoncé une distribution alimentaire gratuite de 17 666 tonnes de céréales à 1 115 000 personnes vulnérables. Pour booster l’emploi des jeunes, 5 000 d’entre eux vont bénéficier de stages de formation professionnelle et 1 200 autres de stage de qualification.



Le PAG prévoit également une réserve foncière de 429 hectares pour la réalisation de logements sociaux. Sans compter que 2.789 logements sociaux seront achevés et mis à la disposition des populations. «La création de conditions pour des élections transparentes et apaisées occupera une place importante dans l'action gouvernementale», a assuré le chef du gouvernement. Et de souligner que les autorités accordent une attention particulière à l'élaboration et à la consolidation de l'arsenal juridique y afférent. À cet effet, le processus d'élaboration et de mise à jour des projets de textes de lois et d'instruments relatifs aux questions électorales se poursuivra en collaboration étroite avec l'Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE).



Comme on peut le constater, les axes prioritaires prennent en compte les préoccupations légitimes exprimées par les Maliens lors des grandes concertations des forces vives de la nation comme les Assises nationales de la refondation (ANR), le Dialogue inter-Maliens (DIM)... Le document de politique générale est aussi inspiré par les orientations des documents stratégiques, notamment la «Feuille de route» de la transition, la vision «Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma» et la Stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable (SNEDD 2024-2033).



Kader Toé