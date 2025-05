Salon international de recrutement : Une réponse pragmatique à l’urgence de l’inclusion professionnelle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Salon international de recrutement : Une réponse pragmatique à l’urgence de l’inclusion professionnelle Publié le jeudi 22 mai 2025 | Le Matin

Tweet

L’hôtel de l’Amitié de Bamako a abrité la 5ᵉ édition du Salon international de recrutement (SIR-Mali) les les 16 et 17 mai 2025.

L’événement a réuni des milliers de jeunes, des entreprises, des institutions publiques et des partenaires techniques (PTF) autour d’un objectif commun : faire de l’emploi un levier d’espoir, d’adaptabilité et d’engagement collectif. Initié par la start-up «Emploi et Moi», le salon a tenu toutes ses promesses en confirmant son rôle de catalyseur pour une jeunesse en quête d’avenir.



«Recrutement agile et adaptabilité : une réponse aux crises du marché du travail malien» ! Tel était le thème de la 5ᵉ édition du Salon International de Recrutement (SIR-Mali). Le choix de ce thème fait écho à une réalité à la fois urgente et incontournable : la nécessité d’adapter les mécanismes de recrutement aux mutations rapides du monde du travail, face à une jeunesse malienne nombreuse, dynamique, mais trop souvent à la marge du tissu économique.



Dans un contexte de crises multiformes (économiques, climatiques, sécuritaires…), la question n’est plus seulement de créer de l’emploi, mais de repenser en profondeur les conditions d’accès au travail ; la reconnaissance des compétences et l’accompagnement des parcours professionnels. Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a salué la persévérance des organisateurs tout en rappelant l’engagement de l’État en faveur de l’emploi productif. Pour la circonstance, Mme Oumou Sall Seck a souligné le rôle crucial du SIR comme plateforme de dialogue et d’action conjointe entre secteurs public et privé.



Le ministre de tutelle a notamment insisté sur l’importance d’initiatives territorialisées, à l’instar des récents projets lancés à Tombouctou ou encore l’ouverture du Centre de formation professionnelle de Markala grâce à une dotation présidentielle exceptionnelle de deux milliards de FCFA.



Le fondateur de «Emploi et Moi» et initiateur du SIR, Mahamadou Sanogo, a rappelé l’origine militante et visionnaire du projet. Né en 2017 avec le slogan «Un emploi pour chaque Malien», «Emploi et Moi» s’est imposé comme un acteur structurant du marché de l’emploi grâce à une approche innovante mêlant coaching, outils digitaux, orientation professionnelle et formation. Il a particulièrement mis en lumière les défis du continent à l’horizon 2030, avec plus de 700 millions de jeunes de moins de 25 ans attendus sur le marché de l’emploi. Pour M. Sanogo, le SIR-Mali n’est pas seulement une foire à l’emploi, mais aussi «un cri d’alerte, un acte de foi dans la jeunesse et une réponse pragmatique à l’urgence de l’inclusion professionnelle». Pendant deux jours, l’hôtel de l’Amitié a vibré au rythme des panels thématiques, des master talks, des ateliers de coaching, des jobs datings, des rencontres directes entre employeurs et candidats...



L’événement a réuni plus de vingt entreprises et institutions disposant chacune d’un stand où les visiteurs pouvaient obtenir des informations, postuler pour des offres concrètes ou simplement dialoguer avec les recruteurs. Parmi les nouveautés marquantes de cette édition : le concept «emploi inversé» qui permettait aux candidats de prouver leurs compétences à des recruteurs dans un format dynamique ; l’expérimentation d’un métaverse RH (Univers virtuel tridimensionnel) pour inclure la diaspora ; ou encore le lancement de la NEO Carte VISA (en partenariat avec UBA) pour faciliter l’accès aux services RH et bancaires.



Si le salon s’est clôturé par un cocktail dînatoire convivial, c’est surtout l’enthousiasme, la volonté d’agir et la confiance en l’avenir qui auront marqué les esprits. Tant du côté des institutions que de la société civile ou du secteur privé, un consensus semble s’imposer : il est temps d’investir pleinement dans la jeunesse malienne, non comme une charge, mais comme la principale richesse du pays ! Dans une période où les incertitudes dominent, ce salon aura prouvé qu’il est encore possible de rêver, de bâtir et d’avancer… ensemble afin d’offrir à chaque jeune Malien la possibilité de prendre sa place dans un marché du travail plus juste, plus agile et résolument tourné vers l’avenir. À noter que depuis sa première édition en 2021, le SIR-Mali a permis à 1 257 jeunes d’accéder concrètement à un emploi. Mais, au-delà des chiffres, il symbolise un tournant dans la manière d’aborder la problématique de l’insertion professionnelle au Mali.



Sory Diakité