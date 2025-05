Conférence scientifique animée par le Pr Soumaïla Sanogo à L’IFP-M2S : Faire de la protection sociale un droit accessible à tous et non un privilège - abamako.com

Conférence scientifique animée par le Pr Soumaïla Sanogo à L'IFP-M2S : Faire de la protection sociale un droit accessible à tous et non un privilège Publié le jeudi 22 mai 2025 | Le Matin

L’Institut de formation professionnelle aux métiers de la Sécurité sociale (IFP-M2S) a organisé une conférence scientifique sur l’historique de la Sécurité sociale au Mali. C’était le jeudi 8 mai 2025 dans ses locaux, à Bamako. Elle a été animée par un éminent professeur de renommée internationale, Pr. Soumaïla Sanogo.



Présidée par M. Ousmane Karim Coulibaly, Directeur général de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), la conférence scientifique sur l’historique de la Sécurité sociale au Mali s’est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont le Secrétaire général du département de tutelle, représentant le ministre de la Santé et du Développement social. Elle a été animée par un éminent professeur de renommée internationale, le Pr. Soumaïla Sanogo.



Le Directeur général de l’INPS, M. Ousmane Karim Coulibaly, a souhaité la bienvenue à tous les participants à cette première conférence organisée par l’IFP-M2S. Il a invité chacun à suivre avec attention l’exposé du conférencier. Les objectifs, les avantages, les filières enseignées et les infrastructures de l’IFP-M2S ont été ensuite brièvement présentés par le Directeur général de l’IFP-M2S. «Nous sommes réunis aujourd’hui dans un cadre exceptionnel, marqué par des défis majeurs, mais aussi des opportunités sans précédent en matière de formation professionnelle, de recherche appliquée et de gouvernance sociale…», a souligné M. Mahamane Traoré.



Il a rappelé que l’institut ambitionne de devenir un pôle d’excellence où théorie et pratique se conjuguent pour préparer efficacement étudiants et professionnels aux défis des systèmes de protection sociale. «Notre institut s’est fixé pour mission de former des cadres compétents, capables de relever les défis de la gouvernance financière et du droit social ; de procéder à l’innovation pédagogique en intégrant les nouvelles technologies et les meilleures pratiques internationales ; de renforcer les partenariats avec les institutions publiques, les universités et les acteurs du secteur social pour une synergie d’actions», a-t-il rappelé.



«Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de synergies fortes pour adapter nos formations aux mutations économiques et sociales ; développer la recherche appliquée pour des politiques sociales plus efficaces ; et renforcer les capacités des professionnels du secteur…». Aux invités, il a assuré que leur présence est «un gage de confiance et une source de motivation pour toute notre équipe», a conclu M. Mahamane Traoré.



L’honneur est ensuite revenu au professeur Soumaïla Sanogo de développer le thème de l’historique de la Sécurité sociale au Mali devant un public composé d’invités de marque, de professionnels, de professeurs et d’étudiants de l’IFP-M2S. Il a entamé son exposé en retraçant l’évolution de la Sécurité sociale au Mali, de la période pré-indépendance à nos jours. Il a également évoqué les innovations apportées dans ce domaine, ainsi que le rôle que chacun doit jouer pour garantir le bon fonctionnement du système de Sécurité sociale au Mali. À l’issue de l’exposé, plusieurs participants ont pris la parole pour poser des questions et partager leurs contributions sur le thème de la Sécurité sociale au Mali.



Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a clôturé cette conférence scientifique en réaffirmant l’engagement du département à faire de cet événement le point de départ d’actions concrètes. «Les échanges ont été très fructueux et pleins d’enseignements. Ce que nous avons appris confirme les ambitions de l’IFP-M2S de promouvoir la formation, l’innovation et le renforcement des systèmes de protection sociale au Mali», a reconnu Abdoulaye Guindo. Selon lui, «cette conférence a confirmé une évidence : la formation professionnelle et la protection sociale sont les piliers d’une société juste et solidaire. Les échanges de ce jour ont illustré notre engagement collectif à moderniser les compétences des acteurs du secteur de la protection sociale ; renforcer les systèmes de protection pour les générations futures ; et collaborer entre ministères, universités et institutions comme l’IFP-M2S».



Au nom du ministère de la Santé et du Développement social, il a réaffirmé son soutien à l’IFP-M2S et à ses missions en promettant de continuer à soutenir les programmes de formation initiale et continue de l’établissement ; d’encourager la recherche appliquée dans le domaine social ; et de faciliter les partenariats entre tous les acteurs clés. Il n’a pas manqué de remercier l’INPS pour «son leadership et sa vision» ; l’IFP-M2S, pour «son dévouement à l’excellence» ; les universités et partenaires, pour leur «collaboration précieuse»...



«Que cette cérémonie soit le début de nouvelles actions concrètes. Travaillons ensemble pour que la protection sociale ne soit pas un privilège, mais un droit accessible à tous», a conclu Abdoulaye Guindo. Un défi qui ne peut être relevé que si chaque acteur donne le meilleur de lui-même dans une synergie d’action !



