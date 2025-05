CMDT : Pr. Kouloumégué Dembélé prend les commandes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique CMDT : Pr. Kouloumégué Dembélé prend les commandes Publié le jeudi 22 mai 2025 | Le Matin

© Autre presse par DR

Kouloumégué Dembélé

Tweet



La Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT) a un nouvel administrateur en la personne du Pr. Kouloumégué Dembélé nommé vendredi dernier (16 mai 2025).



Enseignant-chercheur à l’IPR/IFRA de Katibougou, Kouloumégué Dembélé a dirigé pendant plusieurs années le plus grand département de cet institut en termes d’effectifs étudiants : le Département des Sciences économiques et sociales (DER-SES). Il est réputé être un cadre compétent, dont l’expertise et l’engagement ne manqueront pas de booster la CMDT vers une dynamique de performance. Il remplace Pr. Moustapha Diarra qui avait été nommé en juillet 2024.