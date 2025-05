Comité national olympique et sportif du Mali : La gouvernance évaluée avec succès dans un souci de redevabilité - abamako.com

Dans le cadre de l’amélioration continue de la bonne gouvernance dans le sport, s’est tenue la réunion d’évaluation du Plan stratégique 2021-2024 et d’adoption de la Carte stratégique du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM). C’était le samedi 10 mai 2025.



Ils étaient nombreux, les membres du Comité exécutif du CNOSM et les présidents (représentants) des Fédérations sportives nationales (FSN) à prendre part à la réunion d’évaluation du Plan stratégique 2021-2024 et d’adoption de la Carte stratégique du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) organisé le 10 mai 2025. Présidée par le Général de Brigade Brahima Diabaté, 2ᵉ vice-président du CNOSM, la séance a débuté par un discours d’ouverture dans lequel il a souligné l’importance de cet exercice stratégique. Le Plan stratégique reflète toujours la vision du président du comité, Habib Sissoko, pour le développement du sport au Mali.



Rapporteur de la Commission d’évaluation et d’élaboration du Plan stratégique, Abdel Kader Sangho a fait un exposé ayant permis de répertorier les activités déjà effectuées, celles en cours et celles non réalisées. Les causes de non-réalisation ont été également identifiées afin de pouvoir y remédier dans le prochain Plan stratégique 2025-2028. Des défis ont été relevés, suivis de recommandations constructives. Les débats ont été très animés avec des discussions de très haut niveau qui ont permis de faire «des amendements constructifs».



Cet exercice vient prouver, si besoin en était, l’attachement du président Habib Sissoko à une gouvernance efficace qui garantit non seulement la transparence et l’intégrité, mais favorise également le développement durable des structures sportives. Le président du Cnosm a toujours affiché sa conviction que l’éthique et la transparence sont les piliers d’une gouvernance réussie du mouvement olympique et sportif. Des valeurs aujourd’hui partagées avec l’ensemble des acteurs.



On comprend alors pourquoi la séance d’évaluation du 10 mai 2025 a été levée par le 2ᵉ vice-président du CNOSM sous les applaudissements. À noter la présence à cette importante réunion de M. Sidy Dembélé, Secrétaire général de Moov Africa Malitel. Ce qui témoigne de la totale adhésion du sponsor officiel au management du CNOSM.



Alphaly