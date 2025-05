Nommé inspecteur en chef au département de l’environnement et de l’assainissement : Abdourhamane Oumarou Touré prête serment devant la Cour suprême ! - abamako.com

Nommé inspecteur en chef au département de l'environnement et de l'assainissement : Abdourhamane Oumarou Touré prête serment devant la Cour suprême ! Publié le jeudi 22 mai 2025 | Le Matin

Neuf inspecteurs relevant des ministères de la Justice, des Finances, des Affaires étrangères ainsi que de l'Environnement et de l'Assainissement ont prêté serment le vendredi 9 mai 2025 devant la Cour suprême.



Parmi ceux-ci, Abdourhamane Oumarou Touré nommé il y a peu Inspecteur en chef au département de l'Environnement et de l'Assainissement.



Sous le serment bien formulé : «Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de l’inspection de l’Environnement et de l’Assainissement et de me conduire en tout, comme un digne et loyal inspecteur», le président du présidium, Amadou Diadié Cissé, renvoyé Abdourhamane Oumarou Touré à ses nouvelles fonctions.



Quant au procureur Dramane Soumano, il avait déjà (dans son réquisitoire) adressé les félicitations de la Cour suprême à M. Touré qui avait à ses côtés, outre le personnel de l'Agence du bassin du fleuve Niger (ABFN), ses parents, amis et connaissances. Abdourhamane Oumarou Touré a été choisi nouvel Inspecteur en chef du département de l'Environnement et de l'Assainissement en raison de l’étendue et de la richesse de son parcours professionnel. Et la prestation de serment du vendredi 9 mai fait de lui un haut cadre assermenté de l’État malien puisque, outre la compétence et l’expérience, la fonction d’inspecteur exige de grandes qualités morales qui obligent de disposer d'un pouvoir d’investigation le plus étendu sous la protection de la loi.



Né en 1962 à Bourem, M. Abdourhamane Oumarou Touré est ingénieur de son état et appartient au corps de l'Agriculture et du Génie rural. Spécialiste en hydraulique agricole, il est diplômé en Génie rural de l’IPR de Katibougou depuis 1983. Il a aussi un diplôme d’ingénieur d’État en agronomie (DEA), option hydraulique agricole. Il a aussi fréquenté l’université de Mostaganem (Algérie) et l'Institut national de formation supérieure en agronomie de la même ville où il décroche son parchemin avec mention «Très bien». En plus de ces diplômes, il a effectué plusieurs stages, tant au Mali qu’à l’extérieur (au Rwanda, plusieurs fois en France et au Burkina Faso).



Au cours de son riche parcours, M. Touré a successivement été chef secteur de l’Opération puits de San (1984 à 1985) ; chef de Brigade topographique à la Direction nationale du Génie rural, chargé des études dans les régions de Tombouctou et Gao (1987-1992) ; Directeur régional de l’Aménagement et de l’Équipement rural de Gao par intérim (2000-2001 :) ; Directeur régional de l’Aménagement et de l’Équipement Rural de Tombouctou, Coordinateur régional du Programme national d’infrastructures rurales (PNIR, composante petites irrigations) et Coordinateur régional du Projet «S’équiper en Reboisant» (2001-2005)…



Le nouvel Inspecteur en Chef au département de l'Environnement et de l'Assainissement a aussi été Directeur régional du Génie rural de Tombouctou et Coordinateur du Programme national d’infrastructures rurales (PNIR/ 2005-2006) ; Directeur national adjoint du Génie rural (2006-2011) ; Chargé de programmes à la Cellule de planification et de statistique du secteur du Développement rural (CPS/SDR) de mars à décembre 2011 ; Conseiller technique au ministère de l’Agriculture, puis au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, chargé des aménagements et équipements ruraux (2011-2012) ; ministre délégué auprès du ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation, de l’Aménagement du Territoire (2012-2013)



Depuis 2014 jusqu’à sa nomination en qualité d’Inspecteur en chef de l’Environnement et de l’Assainissement, M. Abdourhamane Oumarou Touré était Directeur général de l'Agence du bassin du fleuve Niger. Détenteur d'une Médaille militaire en 1986, il a été aussi élevé au grade de Chevalier de l'Ordre national en 2013.



Papa Boubeye



Journalise-Réalisateur résidant à Diambourou