Transition malienne : le dernier sondage révèle un large soutien populaire à la création de l'AES Publié le jeudi 22 mai 2025

© Présidence par DR

Le premier sommet des Chefs d`Etat de l`Alliance des Etats du Sahel (AES) s`est tenu le 06 juillet 2024 à Niamey, sous la présidence de S.E. le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

Selon le dernier sondage Mali-Mètre de la Fondation Friedrich Ebert, plus de neuf Maliens sur dix (92%) se disent satisfaits de la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), avec 69,7% de personnes “très satisfaites” et 22,3% “plutôt satisfaites”.



Cette adhésion massive se retrouve dans la quasi-totalité des régions, notamment à Sikasso (99,1%), Tombouctou (98,9%) et Ménaka (99,0%). Même dans les régions les moins enthousiastes, comme Kidal (74,8%) ou Gao (79,0%), la majorité reste favorable. Également dans les régions de Koulikoro avec (86,5%) et de Bamako avec (87,5%



En revanche, la rupture totale avec la CEDEAO ne fait pas l’unanimité : moins de la moitié des personnes interrogées y sont favorables, montrant une volonté de changement, mais sans rupture brutale avec les structures régionales existantes.



M.S