Le premier producteur qui importe 30 000 tonnes de graines du coton ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le premier producteur qui importe 30 000 tonnes de graines du coton ? Publié le jeudi 22 mai 2025 | Le challenger

© Autre presse

Coton malien

Coton malien Tweet

Cette quantité est destinée semble-t-il aux huileries du Mali pour l’approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité. Il nous revient que suite à un blocus des pays producteurs ces dernières années, l’Association des huileries du Mali a eu du mal à en trouver sur le marché extérieur pour approvisionner ses membres.



Comment le premier producteur de l’or blanc n’est-il pas en mesure de produire suffisamment de graines de coton pour satisfaire le besoin national? N’est-il pas temps plus que jamais que l’Etat malien, dans son ambition de donner un contenu à sa politique souverainiste, explore les voies et moyens pour non seulement transformer plus que les 2% de sa production, mais aussi produire plus de coton graines pour nos huileries ?



Kéniéba-Lafiabougou : des braqueurs emportent 20 millions CFA



Dans la soirée du dimanche 18 mai 2025, au moment de la prière de Isha (Safo), des hommes armés non identifiés ont braqué un kiosque de transfert d’argent à Kéniéba-Lafiabougou. L’information a vite circulé sur les réseaux sociaux. Les braqueurs auraient emporté la bagatelle de 20 millions de francs CFA. Selon les sources, ils étaient deux sur des motos et ont pris rapidement la poudre d’escampette après leur forfait.



En cette veille de fête de tabaski, la prudence est de mise, surtout pour ceux qui portent des sommes importantes sur eux ! Car quand les forces de sécurité alertées se pointent, il est presque toujours trop tard ! Pas vrai ?



Rassemblées par la Rédaction