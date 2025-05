Défense du territoire national : «Diakité Robotics» soumet son savoir-faire à l’armée - abamako.com

Voici les deux nouvelles pépites de Diakité Robotics»: l’Appareil de Brouillage des Engins Explosifs Improvisés (EEI) et le Gilet Géo Vision Mobile, deux innovations technologiques qui pourraient être très utiles à l’armée engagée à fond dans sa mission de défense du territoire.



L'auteur de cette révolution de la robotique malienne a déjà fait ses preuves depuis 2014 en multipliant les innovations dans les secteurs, l'agriculture, de l'industrie, de l'aéronautique et de la défense. Il s’agit de Abdoulaye Diakité, ingénieur en génie et fondateur de la société du même nom.



Abdoulaye Diakité, inventeur prodigieux, a repoussé les limites de la technologie grâce à son génie créateur en mécanique et en électronique.



Pour lui, nous faisons aujourd’hui face à une guerre technologique et il est impératif pour le Mali de relever ce défi. C’est pourquoi ‘’DIAKITE ROBOTICS’’ est à la pointe de ce combat.



Sa récente innovation est un menu appareil brouilleur face aux EEI. Installé sur un véhicule et actionné à distance, tous les EEI se trouvant sur son parcours sont aussitôt désactivés.



La seconde innovation, toujours au compte de l’armée, est le Gilet Géo Vision Mobile intelligent, muni de la camera de reconnaissance faciale et d’un système GPS. Lorsqu'un militaire est surpris par une embuscade sur le théâtre des opérations, il lui suffit d’appuyer sur le bouton SOS du gilet pour orienter sa hiérarchie. Ainsi le gilet génère des photos automatiquement transmises à la tour de contrôle. Le tout est visible sur la carte géographique De cette tour, on sait la position en temps réel du soldat et l’aide appropriée à lui apporter immédiatement. De même, le gilet permet à nos militaires de ne plus s’égarer dans le désert.



Abdoulaye Diakité dans une vidéo, remercie les autorités pour l’accompagnement dont elles ont fait preuve, à son égard, et a renchéri en paraphrasant le président de la Transition, Général Assimi Goïta « Si j’échoue, c’est toute la jeunesse malienne qui aura échoué »



« DIAKITE ROBOTICS ne s’inscrit guère dans l’échec. Gagner, c’est pour le Mali, c’est pour l’AES, c’est pour l’Afrique tout entière », a-t-il martelé.



Au Mali, certes la robotique en est à ses balbutiements, mais elle a commencé à tracer ses propres sillons. Il ne reste plus qu’à lui donner les moyens de ses ambitions. A nos yeux, pour que ces ambitions prennent forme, il est impératif pour les autorités actuelles, ayant foi à la refondation du Mali, de rassembler les start-up et autres inventeurs sous la bannière d’une technopole, qui travaillerait dans un espace favorable à la recherche et à l’innovation. Un fonds national d’appui à la recherche pourrait être levé pour ce faire. L’exemple inspirateur est celui des inventeurs russes dont le nom de famille indique la marque déposée de leurs inventions. Le fusil d’assaut AK47, 600 coups à la minute, porte le nom de Kalachnikov, son inventeur, les avions de chasse - le Mig 17 jusqu’au Mig 29 - sont de Mikoyan Gourevitch, idem pour l’avion d’entraînement avancé Yak -130 de l’inventeur Yakovlev. Celui-là a une vitesse maxi de 1060 Km /h. idem pour -il -76, de l’inventeur Iliouchine, avion de transport militaire. Idem pour An 225 dont l’inventeur est un Ukrainien du nom d'Antonov. Ce géant ukrainien est le roi des cieux. C’est un aéronef idéal pour les charges de transport ultra-lourdes.



C'est pourquoi le Mali doit faire la promotion de ses inventeurs en herbe, dans les différents secteurs d’activité, afin de pouvoir booster l’économie malienne. La refondation et la souveraineté sont à ce prix.



Mohamed Koné