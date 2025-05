Et voici le Mausolée Sankara ! - abamako.com

Et voici le Mausolée Sankara ! Publié le jeudi 22 mai 2025 | Le challenger

Le Burkina Faso a inauguré le 17 mai 2025, le Mausolée du Président Thomas Sankara et de ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987 à Ouagadougou.



Pour cette marque de reconnaissance à l’endroit d’un panafricain de son rang, le peuple burkinabé s’est mobilisé autour des autorités nationales. Plusieurs délégations sont venues de l’extérieur, pour rendre hommage à ce grand révolutionnaire qui perdu la vie pour que l’Afrique soit libre.



Pour le président de la transition burkinabé, c’est la première phase d’un projet au nom de Sankara, dont la réalisation est prévue sur plus de 14 hectares. Il comprendra un Musée, une Place de martyrs, une Ecole politique et des infrastructures culturelles.



Le 17 mai 2025 pour certains représente le symbole du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et de leurs avatars que sont la guerre et le terrorisme. Des rues ont été baptisées aux noms de chacun de ses douze compagnons tombés avec lui.