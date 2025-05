Coalition islamique militaire contre le terrorisme / Gal Sadio Camara : ’ Il existe une coalition multiforme qui utilise le terrorisme comme une arme géostratégique” - abamako.com

Coalition islamique militaire contre le terrorisme / Gal Sadio Camara : ' Il existe une coalition multiforme qui utilise le terrorisme comme une arme géostratégique" Publié le vendredi 23 mai 2025

Le Centre international de conférences de Bamako (CICB) a abrité ce jeudi 22 mai l’ouverture des travaux de la Coalition islamique militaire contre le terrorisme, consacrés à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent dans les États du Sahel. Organisé sous l’égide du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Général de Corps d’Armée Sadio Camara, cet événement marque une étape majeure dans la coopération régionale et internationale contre les réseaux financiers des groupes armés terroristes.



Dans son discours d’ouverture, le ministre Sadio Camara a, au nom du président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, salué la tenue de cette conférence, qualifiée de cruciale dans la lutte pour la paix et la souveraineté des États sahéliens. Il a notamment exprimé la reconnaissance du Mali envers la Coalition islamique militaire contre le terrorisme, initiée par l’Arabie Saoudite, pour sa contribution au renforcement des capacités des États membres.



“Nous sommes tous conscients que cette lutte ne peut être efficace sans s’attaquer aux sources du pouvoir et d’approvisionnement des groupes armés terroristes”, a affirmé le ministre, soulignant que le nerf de la guerre réside dans les flux logistiques et financiers qui alimentent ces groupes.



Le général Camara a également mis en lumière les efforts juridiques et institutionnels déjà mis en place, notamment la loi malienne n°2016-008 du 17 mars 2016, et l’action déterminante de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Toutefois, il a reconnu que malgré les structures existantes, les résultats restent insuffisants pour couper les sources de financement du terrorisme.



Dans un ton plus ferme et engagé, le ministre a dénoncé une “hypocrisie géopolitique”, accusant certaines puissances internationales et entreprises privées d’alimenter indirectement le terrorisme à des fins stratégiques, tout en imposant des embargos aux États qui luttent contre ce fléau. “Il existe une coalition multiforme qui utilise le terrorisme comme une arme géostratégique.C’est cette même coalition qui met les états sous embargo pour les priver les moyens de de se battre contre le terrorisme pendant que les terroristes n’ont aucune difficulté à s’équiper des armes sophistiquées”, a-t-il affirmé, appelant à ne pas se voiler la face.



Le message du Mali est clair : il faut une coopération sincère, dénuée de duplicité, qui respecte la souveraineté des États africains. Le ministre a insisté sur la nécessité de mener une politique indépendante pour défendre les intérêts vitaux des peuples sahéliens, tout en saluant l’initiative saoudienne de créer un cadre de réflexion et d’action commun.



Enfin, le général Camara a exhorté les participants à faire des enquêtes financières un outil stratégique au service des États pour tarir les sources de financement des ennemis de la paix. “Le Mali est résolument engagé dans ce combat”, a-t-il conclu, en appelant à une véritable solidarité internationale pour un monde débarrassé du terrorisme.



M.S