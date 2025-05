Procès du boeing présidentiel : nouvelle suspension et reprise annoncée pour le 2 juin prochain - abamako.com

Procès du boeing présidentiel : nouvelle suspension et reprise annoncée pour le 2 juin prochain Publié le vendredi 23 mai 2025

Le procès très attendu du « Boeing présidentiel et des équipements militaires », portant sur plus de 88 milliards de FCFA de contrats publics controversés, connaît un nouveau report. Ce jeudi 22 mai 2025, la Cour spéciale en charge du dossier a renvoyé les plaidoiries au 2 juin 2025, à la demande de la défense.





Cette suspension est liée à l’état de santé de l’ancienne ministre des Finances, Mme Bouaré Fily Sissoko, jugée temporairement inapte à comparaître selon un certificat médical présenté à l’audience. La Cour a exigé sa présence à la prochaine session, à défaut d’un nouveau justificatif médical valide.



En parallèle, les demandes de liberté provisoire introduites par Mme Sissoko et le Colonel-Major Nouhoum Dabitao ont été rejetées. Les deux prévenus demeurent donc en détention.



La Cour a également annoncé une réorganisation partielle du collège de juges, tout en affirmant que l’impartialité et la continuité de la procédure sont garanties.



Le ministère public a réaffirmé sa volonté de mener une procédure transparente, dénonçant toute allégation d’acharnement. De son côté, le Contentieux général de l’État a réitéré son engagement contre la mauvaise gouvernance, évoquant un symbole fort pour la lutte anticorruption.



Instruit par une juridiction spécialisée dans les marchés publics litigieux, le procès concerne notamment l’acquisition d’un avion présidentiel pour environ 28,5 milliards FCFA et celle d’équipements militaires pour près de 69 milliards FCFA, réalisés sans appel d’offres.



Plusieurs anciens hauts responsables maliens sont impliqués, dont l’ex-Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, décédé en détention en 2022. Certains accusés restent activement recherchés à l’étranger.



Ouvert en novembre 2023, le procès a déjà été suspendu à plusieurs reprises pour des motifs techniques ou procéduraux. La date du 2 juin 2025 est désormais considérée comme décisive, marquant l’ouverture attendue des plaidoiries finales, avec l’audition des derniers témoins, les interventions des avocats, les réquisitions du parquet, puis le délibéré attendu de la Cour.



KONE M.