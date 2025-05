Justice : l’AES et la Russie scellent les bases d’un partenariat judiciaire inédit à Saint-Pétersbourg - abamako.com

News Politique Article Politique Justice : l’AES et la Russie scellent les bases d’un partenariat judiciaire inédit à Saint-Pétersbourg Publié le vendredi 23 mai 2025 | aBamako.com

Justice : l’AES et la Russie scellent les bases d’un partenariat judiciaire inédit à Saint-Pétersbourg

Pour la première fois, les ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Russie ont posé les jalons d’un cadre de coopération judiciaire multilatéral, en marge du 13ᵉ Forum juridique international de Saint-Pétersbourg (19–21 mai), révèle Apa ce jeudi 22 mai 2025.



Cette rencontre historique marque un tournant dans les relations entre la Confédération des États du Sahel (AES) et Moscou. Réunis autour du ministre malien de la Justice, Mamoudou Kassogué, ses homologues burkinabè, nigérien et russe ont convenu de renforcer les liens dans les domaines cruciaux de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et la cybercriminalité, tout en favorisant l’échange d’expertises juridiques.



Un mémorandum d’entente est en préparation, avec un programme de coopération en gestation, visant à structurer un partenariat stratégique durable entre l’AES et la Fédération de Russie.



Le ministre Kassogué était accompagné de Mohamed Maouloud Najim, Directeur national des Affaires judiciaires et du Sceau, soulignant l’importance accordée par Bamako à cette dynamique.



La Confédération AES, officiellement lancée le 6 juillet 2024, regroupe trois pays sahéliens – Mali, Burkina, Niger – représentant une population de 71,4 millions d’habitants et un PIB combiné de 62,4 milliards USD (2024). Après l’adoption d’un drapeau commun, la mise en place d’un passeport unique, et l’élaboration d’un cadre parlementaire commun, cette initiative judiciaire confirme l’ancrage d’un processus d’intégration souveraine en construction.



Pour la Russie, ce rapprochement illustre une volonté claire de coopération fondée sur la souveraineté et le respect mutuel, selon les propos de Vladimir Poutine et de sa ministre de la Justice. Il s’agit aussi de renforcer sa présence dans une région où elle multiplie les partenariats militaires et institutionnels avec les gouvernements sahéliens.



La rencontre s’inscrit dans la stratégie de régionalisation des cadres juridiques portée par l’AES, avec en ligne de mire l’harmonisation législative et la création d’un espace judiciaire commun, à la mesure des défis transnationaux du Sahel.



KONE M.