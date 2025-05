Réouverture de l’affaire Achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires : L’histoire retiendra que Mme Bouaré Fily Sissoko a comparu en civière à la Cour d’Assises de Bamako - abamako.com

Réouverture de l'affaire Achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires : L'histoire retiendra que Mme Bouaré Fily Sissoko a comparu en civière à la Cour d'Assises de Bamako Publié le vendredi 23 mai 2025 | Nouvel Horizon

La réouverture du procès dit de l’achat de l’Avion Présidentiel et des Equipe-ments Militaires ce jeudi 22 mai 2025 restera marquée dans les annales judiciaires au Mali. En cause, une des accusės, malgré son état de Santé dégradé a comparu non pas en fauteuil roulant, mais allongée dans une civière. Sus-pendue le 09 octobre 2024 pour des soins de complément d’enquêtes, l’audience qui s’est réouverte hier a note la présence des personnes citées dans ce dossier. Parmi elles, l’ancien Premier ministre, Moussa Mara en qualité de témoin, contrairement à Oumar Tatam Ly ou à Madani Toure, tous deux (02) absents. Entrée dans la salle d’audience en civière, la Défense de l’ancienne ministre de l’Économie et des Finances, M Bouare Fily Sissoko, fort de son état de Santé jugé critique, a demande et a obtenu le renvoi du jugement mal-gre l’opposition du Parquet qui estime que l’accusée est apte à s’asseoir pour comparaitre devant la Cour.



