Kidal : le ministre de la Défense et des anciens combattants en visite d'autorité à Kidal près de deux ans après la reconquête. Publié le vendredi 23 mai 2025 | fama

Le Général de corps d’armée Sadio Camara est arrivé ce matin dans la ville de Kidal pour une visite historique. Dans cette région stratégique, le ministre de la Défense et des anciens combattants accompagné d’une forte délégation s’est tout de suite recueilli sur les tombes des héros tombés lors des événements du 17 et 21 Mai 2014. Le chef du département chargé de la défense s’est offert même un bain de foule dans les rues de Kidal.



Nous y reviendrons plus en détails dans nos prochaines publications.



Abdoulaye SACKO