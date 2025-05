Dissolution des partis politiques: un pool d’avocats saisit la justice - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Dissolution des partis politiques: un pool d’avocats saisit la justice Publié le vendredi 23 mai 2025 | studio tamani

Tweet

Un pool d’avocats agissant au nom des formations politiques a déposé une requête pour contester la dissolution des partis politiques. Des recours ont été déposés hier mercredi auprès de six tribunaux de grande instance de Bamako ainsi qu’auprès de la section administrative de la Cour Suprême.



Selon le communiqué, la coordination de pool d’avocats a saisi la justice au nom des anciens responsables des partis pour deux motifs. D’abord, le pool s’oppose aux effets tangibles de la dissolution des partis devant les tribunaux judiciaires. Il affirme que cette dissolution est une atteinte aux libertés d’association et de réunion. D’autre part, ils contestent directement la légalité du décret présidentiel de dissolution du 13 mai 2025 devant la plus haute juridiction administrative.



Le pool a également déposé une plainte auprès du procureur de la République près du pôle national de lutte contre la cybercriminalité contre deux membres du Conseil National de Transition. Il s’agit de Biton Mamari Coulibaly et Moulaye Keita. Ces derniers sont accusés d’insultes publiques, de diffamation et de menaces de mort, via des messages vocaux.



Parallèlement, des universitaires dans un communiqué dénoncent notamment des arrestations ciblées et les disparitions des voix les plus critiques. Ils appellent au respect des droits et libertés fondamentales dans le pays.



vers une bataille judiciaire?



Pour le juriste Ibrahim Kalil Touré, cette saisine du pool d’avocat était prévisible. Il estime qu’après cette dissolution, qu’il faut peut-être s’attendre à des « batailles judiciaires ardues ».



Lecteur audio