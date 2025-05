Lutte contre le terrorisme dans le Sahel (AES) / Le Gal Sadio Camara, Ministre de la Défense du Mali : "L’enjeu pour nous, c’est de défendre notre souveraineté" - abamako.com

Ci-dessous le discours du Général de Corps Sadio Camara, ministre malien de la Défense, lors des travaux à Bamako, du programme de la Coalition islamique militaire contre le terrorisme dans les Etats du Sahel.



A l'entame de mes propos, permettez-moi de souhaiter au nom de son Excellence le Général d'Armée Assimi GOÏTA, président de la Transition du gouvernement du Mali et au mien propre, la chaleureuse bienvenue à Bamako à l'ensemble des délégations.



Vous êtes ici chez vous en terre sahélienne du Mali. C'est avec un grand honneur et un profond sentiment de responsabilité que le Mali a accepté d'organiser cette importante conférence sur la thématique: "Les enquêtes financières sur les crimes du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent".



Le Mali exprime sa reconnaissance envers la coalition islamiste de lutte contre le terrorisme pour cette grande marque de confiance et adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui donnent leurs temps et leurs énergies pour cette conférence.



Je voudrais aussi saluer et encourager la coalition islamiste militaire de lutte contre le terrorisme pour cette belle initiative de mise en place de cadre d'échange sur les fléaux qui sont le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme le Royaume d'Arabie saoudite qui accueille et facilite le travail de cette coalition à laquelle le Mali contribue activement par la mise à disposition de cadres et experts de très haut niveau mérites une mention spéciale.



Mesdames et Messieurs;

Distingués invités;



La lutte contre le terrorisme est sans conteste l'un des défis majeurs auxquels notre pays, notre confédération AES le continent africain et le monde entier sont confrontés. Nous sommes tous conscients que cette lutte ne peut être efficace sans s'attaquer aux sources du pouvoir et d'approvisionnement des groupes armés terroristes, c'est-à-dire aux leviers logistiques économiques qui constituent, comme on le dit, souvent le nerfs de la guerre.



Au-delà de leur rôle opérationnel direct pour augmenter les capacités des ennemis de la paix, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent sont des menaces insidieuses qui nuisent à la paix, à la stabilité des institutions, à l'intégrité des systèmes financiers, et par conséquent entrave la croissance et le développement socio-économique. C'est pourquoi la lutte contre ces fléaux est un enjeu d'intérêt mondial qui requiert une action concertée regroupant tous les états et les institutions.



Je pourrais passer mon temps ici à féliciter tous les acteurs de cette chaîne de lutte et à faire l'éloge des mesures prises à différentes échelles.



Au niveau international le conseil de sécurité des Nations unies a voté plusieurs résolutions pour prévenir et réprimer toutes les actions en faveur du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Au plan régional, l'union africaine et l'UEMOA ont adoptés des mesures visant à sécuriser les transactions des institutions financières aux seins des États membres.



Au niveau de la Confédération des Etats du Sahel, les gouvernements du Burkina Faso, du Niger, et du Mali travaillent hâtivement à mieux harmoniser et coordonner leurs actions pour maîtriser les flux financiers qui alimentent les groupes armés terroristes et affaiblissent les Etats.



Concernant l'Etat du Mali, la loi No 2016-008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent le texte cadre qui régissent cette lutte.

La Cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, dont je félicite le leadership et l'expertise, est un acteur majeur et très utile pour sa mise en œuvre.



Madames et Monsieurs

Distingués invités



Malgré les sacrifices des experts qui mettent en œuvre ces dispositions légales, vous reconnaîtrez avec moi que le bilan de tous ces structures et mécanismes de contrôle de traçabilité et de répression n'a pas suffi à couper les sources de financement du terrorisme.



C'est pourquoi après avoir saluer les efforts officiels et institutionnels et les déclarations d'engagement moral, il est important pour moi en qualité de responsable du département de la Défense d'un Etat en guerre existentielle contre le terrorisme, de clarifier les facteurs trop souvent mis sous silence dans ces instances multilatérales.



Une lecture lucide de la situation géopolitique et du comportement réel des différentes puissances et leurs hypocrisie en la matière car nous voyons clairement qu'il souffrent réellement de la violence terrestre qui contrôlent et bénéficient les flux financiers illicites qui entretient ces fléaux du terrorisme comme moyen de perpétuer la domination des populations et les états ne nous voilons pas face à côté de cette coalition islamiste militaire de lutte contre le terrorisme qui a le mérite d'exister il y'a une autre coalition multiforme composés d'états et de sociétés privées qui utilisent ce même terrorisme comme arme géo stratégique.



C'est cette même coalition qui met les états sous embargo pour les priver les moyens de de se battre contre le terrorisme pendant que les terroristes n'ont aucune difficulté à s'équiper des armes sophistiquées.



Le vrai enjeu pour nous n'est donc pas seulement de suivre aveuglement les politiques tracées pour nous dans un monde globalité qui n'est en réalité qu'un monde occidentalisé.



L'enjeu est de défendre notre souveraineté où au moins de regarder un certain niveau de contrôle et une marge de liberté pour mener des politiques indépendantes pour la défense des intérêts vitaux de nos propres Etats et de nos populations.



Madames et Messieurs;

Distingués invités;



Votre présence massive et de qualité traduit non seulement l'intérêt que vous même et les institutions que vous représentez porter à ce sujet mais aussi et surtout la volonté farouche de vos autorités respectives de mieux comprendre et de mieux appréhender tous les enjeux liés à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux dans un monde où les menaces sécuritaires évoluent sans cesse les enquêtes financières jouent un rôle stratégique dans la lutte le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Travaillons à les rendre utile pour nos États et nos peuples.



Je puis vous affirmé que le Mali, sous le leadership de son Excellence le Général d'Armée Assimi GOÏTA, président de la Transition, chef de l’Etat, chef suprême des Armées, est résolument engagé dans le combat contre ces fléaux et marque sa disponibilité dans le cadre d'une coopération entière et sincère en la matière.



Vive la la coalition islamiste militaire de lutte contre le terrorisme.



Vive la vraie solidarité internationale pour un monde libéré de ce fléaux !

Vive la Confédération des États du Sahel !

Vive le Mali uni stable et prospère !



Source: aBamako